فعاليات إحياء الذكرى الـ76 للنكبة في الضفة الغربية

نابلس- شارك آلاف الفلسطينيين -اليوم الأربعاء- في مسيرات ووقفات نظمت بمراكز المدن الفلسطينية بالضفة الغربية لإحياء الذكرى السنوية الـ76 للنكبة التي حلت بالفلسطينيين عام 1948.

وخلال تلك الوقفات رفع المشاركون العَلم الفلسطيني وشعارات تؤكد على حق العودة، ولافتات تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وحرص بعض المشاركين على عرض مقتنيات أحضرها لاجئون معهم خلال التهجير أبرزها مفاتيح البيوت التقليدية، التي باتت رمزا لحق العودة.