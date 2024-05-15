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فعاليات إحياء الذكرى الـ76 للنكبة في الضفة الغربية

‎⁨عاطف دغلس- من فعالية احياء ذكرى النكبة 76 في نابلس- المفتاح رمز للعودة- الضفة الغربية-نابلس- الجزيرة نت6⁩.jpg
‎⁨مشاركون بمسيرة في مدينة نابلس يرفعون لافتات تدعو إلى الوحدة إلى جانب مفتاح العودة (الجزيرة)
عاطف دغلس
15/5/2024

نابلس- شارك آلاف الفلسطينيين -اليوم الأربعاء- في مسيرات ووقفات نظمت بمراكز المدن الفلسطينية بالضفة الغربية لإحياء الذكرى السنوية الـ76 للنكبة التي حلت بالفلسطينيين عام 1948.

وخلال تلك الوقفات رفع المشاركون العَلم الفلسطيني وشعارات تؤكد على حق العودة، ولافتات تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وحرص بعض المشاركين على عرض مقتنيات أحضرها لاجئون معهم خلال التهجير أبرزها مفاتيح البيوت التقليدية، التي باتت رمزا لحق العودة.

‎⁨عاطف دغلس-من فعالية احياء ذكرى النكبة 76 بنابلس اليوم الاربعاء- الضفة الغربية-نابلس- الجزيرة نت16⁩.jpg
‎⁨آلاف الفلسطينيين شاركوا بمسيرات العودة بمراكز مدن الضفة (الجزيرة)
‎⁨عاطف دغلس- مواطن يمثل اللباس الفلسطيني ويحمل مفتاح العودة وتراثيات رافقت المهجرين من لحظة تهجيرهم- الضفة الغربية-نابلس- الجزيرة نت8⁩.jpg
‎⁨مواطن يرتدي الزي الذي اشتهر به الفلسطينيون إبان النكبة ويضع في حزامه مقتنيات ومفتاحا تقليديا يرمز لحق العودة (الجزيرة)
‎⁨عاطف دغلس- مواطن يمثل اللباس الفلسطيني ويحمل مفتاح العودة وتراثيات رافقت المهجرين من لحظة تهجيرهم- الضفة الغربية-نابلس- الجزيرة نت10⁩.jpg
‎⁨مواطن فلسطيني يحمل مقتنيات وتراثيات يحتفظ بها اللاجئون انتظارا للعودة (الجزيرة)
‎⁨عاطف دغلس- من فعالية ذكرى النكبة بنابلس- اطفال يركبون فوق قطار العودة- الضفة الغربية-نابلس- الجزيرة نت1⁩.jpg
أطفال يركبون قطار العودة تعبيرا عن تمسك الأجيال الجديدة بالعودة إلى أراضي 1948 (الجزيرة)
‎⁨عاطف دغلس- من فعالية احياء ذكرى النكبة 76 في نابلس- الضفة الغربية-نابلس- الجزيرة نت3⁩.jpg
⁨مشاركون بمسيرات الضفة رفعوا لافتات تؤكد على حق العودة وحتمية زوال الاحتلال (الجزيرة)
عاطف دغلس- االفلسطينيون حملوا علم فلسطين ورايات سودءا مكتوب عليها حق العودة- من فعالية احياء ذكرى النكبة 76 بنابلس اليوم الاربعاء- الضفة الغربية-نابلس- الجزيرة نت20
مشاركون في مسيرة نابلس يرفعون علم فلسطين ورايات سوداء مكتوبا عليها حق العودة (الجزيرة)
‎⁨عاطف دغلس- غسان دغلس- محافظ نابلس- يحمل علم الامم المتحدة المروس بقرارها 194 الذي يقر بعودة اللاجئين لارضهم- ضمن فعالية احياء ذكرى النكبة 76 بنابلس اليوم الاربعاء- الضفة الغربية-نابلس- الجزيرة نت12⁩.jpg
‎⁨محافظ نابلس غسان دغلس يحمل علم الأمم المتحدة وبه قرارها 194 الذي يقر بعودة اللاجئين (الجزيرة)
فلسطين-الخليل-الجزيرة نت 15 ايار 2024 - مسيرة إحياء الذكرى السنوية ال 76 للنكبة
رفض فلسطيني واسع لمحاولات إنهاء دور الأونروا عبروا عنه برفع لافتات ترفض استهدافها (الجزيرة)
فلسطين-الخليل-الجزيرة نت 15 ايار 2024 - مسيرة إحياء الذكرى السنوية ال 76 للنكبة
مشاركون من مختلف الأعمار بمسيرة العودة في مدينة الخليل (الجزيرة)