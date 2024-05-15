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بالصور.. أناقة وفخامة مباني القدس قبل النكبة

المجلس الإسلامي الأعلى يقع قرب باب الخليل في مدينة القدس
مقر المجلس الإسلامي الأعلى شيد عام 1929 وحوله الاحتلال اليوم إلى فندق (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
15/5/2024

القدس المحتلة-  عند ذكر مدينة القدس يتبادر إلى الذهن المسجد الأقصى ومعالمه الفريدة، والبلدة القديمة بعبقها التاريخي وتراثها المعماري الجميل.

لكن مع حلول نكبة 1948 كان الفلسطينيون قد شقوا طريقهم نحو مدينة عصرية في محيط القدس العتيقة، تنتشر فيها المباني الفارهة والفاخرة من أسواق وقصور وفلل لمقدسيين شيدها ميسورو الحال من سكانها، خلافا لما عليه الحال في كثير من قرى المدينة المهجرة التي كان يغلب عليها الطابع الريفي الزراعي.

الجزيرة نت تأخذكم في جولة مصورة لتشاهدوا جمال القدس قبل النكبة، من خلال بعض المنازل والمباني التي هي أشبه بلوحات فنية وما زالت على حالها وإن سكنها الغرباء وسعى الاحتلال لتهويدها.

المجلس الاسلامي الأعلى يظهر الحجر المنحوت الذي لا يظل شاهدا حتى اليوم وقد كتب عليه: مثما بنى اباءنا وفعلوا نبني ونفعل في عام 1929 تم تشييد هذا المبنى من قبل المجلس الإسلامي الاعلى في فلسطين والذي تم تحويله اليوم الى فندق يطلق عليه اسم " والدروف استوريا" ، وقد اقام فيه الرئيس الامبركي جو بايدن في اخر زيارة له لمدينة القدس
مبنى المجلس الإسلامي الأعلى من الحجر المنحوت (الجزيرة)
فيلا شكري الجمل في حي الطالبية في القدس
منزل المقدسي شكري الجمل، بني أواخر عشرينيات القرن الماضي في حي الطالبية بالقدس (الجزيرة)
بيت قسطنطين سلامة بني عام 1935 وكان أحد أفخم البيوت في مدينة سكنه فيه حتى عام 1948 حيث غادر إلى لبنان ويشغل البناء منذ ذلك الحين القنصلية البلجيكية..
بيت المقدسي قسطنطين سلامة، بني عام 1935، وكان أحد أفخم بيوت المدينة (الجزيرة)
بيت قسطنطين سلامة بني عام 1935 وكان أحد أفخم البيوت في مدينة سكنه فيه حتى عام 1948 حيث غادر إلى لبنان ويشغل البناء منذ ذلك الحين القنصلية البلجيكية..
يشغل بيت قسطنطين سلامة منذ النكبة القنصلية البلجيكية (الجزيرة)
فيلا شركسي أقيمت عام 1930 وتعود لابراهيم حاكي، في اواخر التسعينات تم تحويلها إلى مقر السفارة المسيحية الدولية .
"فيلا شركسي" منزل أقيم عام 1930، ويعود للمقدسي إبراهيم حاكي (الجزيرة)
فيلا شركسي أقيمت عام 1930 وتعود لابراهيم حاكي، في اواخر التسعينات تم تحويلها إلى مقر السفارة المسيحية الدولية .
في أواخر التسعينيات تم تحويل فيلا شركسي إلى مقر للسفارة المسيحية الدولية، وهي منظمة داعمة للصهيونية (الجزيرة)
بيوت الأخوة عويضة أقيمت هذه البيوت في أواخر عشرينات القرن الماضي، لثلاث أخوة من عائلة عويضة، بعد احتلال القدس عام 1948 استخدمت كمؤسسات تعليمية وترفيهية اسرائيلية، وتحولت اليوم الى معرض للفنون.
بيوت الإخوة عويضة، وأقيمت أواخر عشرينيات القرن الماضي لـ3 إخوة (الجزيرة)
بيوت الأخوة عويضة أقيمت هذه البيوت في أواخر عشرينات القرن الماضي، لثلاث أخوة من عائلة عويضة، بعد احتلال القدس عام 1948 استخدمت كمؤسسات تعليمية وترفيهية اسرائيلية، وتحولت اليوم الى معرض للفنون.
بعد احتلال القدس عام 1948، استخدمت بيوت الإخوة عويضة كمؤسسات تعليمية وترفيهية إسرائيلية، وتحولت اليوم إلى معرض للفنون (الجزيرة)
بيت قرب المحطة المركزية في غربي القدس - من أراضي قرية لفتا المهجرة لا زالت الكتابات العربية والإسلامية على واجهته ويقطنه يهود من الكتابات: سلام عليكم بما طبتم فادخلوها خالدين وما بكم من نعمة فمن الله
(يسار الصورة) بيت في قرية لفتا المهجرة غربي القدس، ولا تزال الكتابات العربية والإسلامية على واجهته (الجزيرة)
بيت قرب المحطة المركزية في غربي القدس - من أراضي قرية لفتا المهجرة لا زالت الكتابات العربية والإسلامية على واجهته ويقطنه يهود من الكتابات: سلام عليكم بما طبتم فادخلوها خالدين وما بكم من نعمة فمن الله
مما كتب على البيوت قرب المحطة المركزية غربي القدس: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وما بكم من نعمة فمن الله (الجزيرة)