بالصور.. أناقة وفخامة مباني القدس قبل النكبة

القدس المحتلة- عند ذكر مدينة القدس يتبادر إلى الذهن المسجد الأقصى ومعالمه الفريدة، والبلدة القديمة بعبقها التاريخي وتراثها المعماري الجميل.

لكن مع حلول نكبة 1948 كان الفلسطينيون قد شقوا طريقهم نحو مدينة عصرية في محيط القدس العتيقة، تنتشر فيها المباني الفارهة والفاخرة من أسواق وقصور وفلل لمقدسيين شيدها ميسورو الحال من سكانها، خلافا لما عليه الحال في كثير من قرى المدينة المهجرة التي كان يغلب عليها الطابع الريفي الزراعي.

الجزيرة نت تأخذكم في جولة مصورة لتشاهدوا جمال القدس قبل النكبة، من خلال بعض المنازل والمباني التي هي أشبه بلوحات فنية وما زالت على حالها وإن سكنها الغرباء وسعى الاحتلال لتهويدها.