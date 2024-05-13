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بالصور.. تعرف على حي مأمن الله بالقدس ومحاولات طمس هويته

حي " مأمن الله " , حيث يعتبر حي مأمن الله او ما يعرف لدى العامة بأسم " ماميلا" من أوائل الاحياء العربية التي نشأت خارج اسوار البلدة القديمة من القدس في اواخر القرن التاسع عشر , حيث بنيت فيه العديد من المباني العامة بالاضافة الى دور سكن بناها غالبا افراد من الطبقة الغنية المقدسية. بين عامي 1948 و1967، كان الحي يقع على طول خط الهدنة بين القطاع الذي تسيطر عليه إسرائيل والأردن في المدينة، وقد دُمِّرت العديد من المباني بسبب النزاعات آنذاك . وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع تجديد حضري لمنطقة مأمن الله، حيث تم تخصيص الأراضي للمناطق السكنية والتجارية، بما في ذلك الفنادق والمكاتب، واُفتتح بها مول مأمن الله في عام 2007. والترقيم الظاهر على احجار البنايات هو نتيجه ترميم المباني الواقعه في هذا الحي
حي "مأمن الله" أصبح اليوم عنوانا للمتاجر والماركات العالمية (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
13/5/2024

القدس المحتلة- يقع حي مأمن الله غرب البلدة القديمة في القدس، ويعد أحد أبرز الأحياء الحديثة والأسواق التي أقيمت خارج البلدة.

ونظرا لموقعه على الحد الفاصل بين شطري المدينة الغربي والشرقي، فقد طاله الدمار بآلة الاحتلال إبان النكبة عام 1948 وخلال النكسة 1967.

ظل الحي معلما حضاريا بارزا في القدس، شيدت مبانيه بالحجر الفلسطيني مع لمسات من فن النحت أضفى جمالا على بيوته وأسواقه.

منذ بداية عشرينيات القرن الماضي استخدم الحي سوقا وامتدت فيه المتاجر، إضافة إلى المقاهي ودور السينما التي خلقت مجتمعا تختلط فيه الحياة الثقافية والاجتماعية والتجارية.

ومع إتمام السيطرة على شرقي القدس والهيمنة على الحي عام 1967، بدأت مسيرة تهويد الحي بتغيير اسمه إلى حي "ماميلا" ثم مشاريع الترميم مع إضفاء طابع يهودي وغربي على المكان.

وعلى واجهات بعض المتاجر، تظهر أرقام غير منتظمة، ويوضح الباحث المقدسي إيهاب الجلاد أنها كانت أرقاما للمتاجر والمباني ومع عمليات التدمير تبعثرت، وخلال الترميم أعيد بناؤها بشكل غير منتظم ونقل بعضها إلى أماكن أخرى.

يوضح الجلاد أن المكان كان يعج بالمسلمين والمسيحيين واليهود، لكنه اليوم أصبح عنوانا للمتاجر والماركات العالمية والحضارة الغربية، بعيدا عن هويته العربية والإسلامية.

والمبنى الوحيد المتبقي دون تغيير هو دير فرنسي يقوم بالأعمال الخيرية، حسب الباحث ذاته.

- حي مأمن الله في القدس في أوائل القرن العشرين
حي مأمن الله في القدس في أوائل القرن الـ20 (الصحافة الفلسطينية)
حي " مأمن الله " , حيث يعتبر حي مأمن الله او ما يعرف لدى العامة بأسم " ماميلا" من أوائل الاحياء العربية التي نشأت خارج اسوار البلدة القديمة من القدس في اواخر القرن التاسع عشر , حيث بنيت فيه العديد من المباني العامة بالاضافة الى دور سكن بناها غالبا افراد من الطبقة الغنية المقدسية. بين عامي 1948 و1967، كان الحي يقع على طول خط الهدنة بين القطاع الذي تسيطر عليه إسرائيل والأردن في المدينة، وقد دُمِّرت العديد من المباني بسبب النزاعات آنذاك . وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع تجديد حضري لمنطقة مأمن الله، حيث تم تخصيص الأراضي للمناطق السكنية والتجارية، بما في ذلك الفنادق والمكاتب، واُفتتح بها مول مأمن الله في عام 2007. والترقيم الظاهر على احجار البنايات هو نتيجه ترميم المباني الواقعه في هذا الحي
نشأ حي مأمن الله خارج أسوار البلدة القديمة من القدس (الجزيرة)
حي " مأمن الله " , حيث يعتبر حي مأمن الله او ما يعرف لدى العامة بأسم " ماميلا" من أوائل الاحياء العربية التي نشأت خارج اسوار البلدة القديمة من القدس في اواخر القرن التاسع عشر , حيث بنيت فيه العديد من المباني العامة بالاضافة الى دور سكن بناها غالبا افراد من الطبقة الغنية المقدسية. بين عامي 1948 و1967، كان الحي يقع على طول خط الهدنة بين القطاع الذي تسيطر عليه إسرائيل والأردن في المدينة، وقد دُمِّرت العديد من المباني بسبب النزاعات آنذاك . وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع تجديد حضري لمنطقة مأمن الله، حيث تم تخصيص الأراضي للمناطق السكنية والتجارية، بما في ذلك الفنادق والمكاتب، واُفتتح بها مول مأمن الله في عام 2007. والترقيم الظاهر على احجار البنايات هو نتيجه ترميم المباني الواقعه في هذا الحي
الأرقام غير المنظمة تنتشر في حي مأمن الله إذ كانت أرقاما للمباني وبعد تدميرها أعيد بناؤها مبعثرة (الجزيرة)
حي " مأمن الله " , حيث يعتبر حي مأمن الله او ما يعرف لدى العامة بأسم " ماميلا" من أوائل الاحياء العربية التي نشأت خارج اسوار البلدة القديمة من القدس في اواخر القرن التاسع عشر , حيث بنيت فيه العديد من المباني العامة بالاضافة الى دور سكن بناها غالبا افراد من الطبقة الغنية المقدسية. بين عامي 1948 و1967، كان الحي يقع على طول خط الهدنة بين القطاع الذي تسيطر عليه إسرائيل والأردن في المدينة، وقد دُمِّرت العديد من المباني بسبب النزاعات آنذاك . وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع تجديد حضري لمنطقة مأمن الله، حيث تم تخصيص الأراضي للمناطق السكنية والتجارية، بما في ذلك الفنادق والمكاتب، واُفتتح بها مول مأمن الله في عام 2007. والترقيم الظاهر على احجار البنايات هو نتيجه ترميم المباني الواقعه في هذا الحي
الاحتلال يستمر في تهويد الحي وطمس هويته الأصلية (الجزيرة)
حي " مأمن الله " , حيث يعتبر حي مأمن الله او ما يعرف لدى العامة بأسم " ماميلا" من أوائل الاحياء العربية التي نشأت خارج اسوار البلدة القديمة من القدس في اواخر القرن التاسع عشر , حيث بنيت فيه العديد من المباني العامة بالاضافة الى دور سكن بناها غالبا افراد من الطبقة الغنية المقدسية. بين عامي 1948 و1967، كان الحي يقع على طول خط الهدنة بين القطاع الذي تسيطر عليه إسرائيل والأردن في المدينة، وقد دُمِّرت العديد من المباني بسبب النزاعات آنذاك . وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع تجديد حضري لمنطقة مأمن الله، حيث تم تخصيص الأراضي للمناطق السكنية والتجارية، بما في ذلك الفنادق والمكاتب، واُفتتح بها مول مأمن الله في عام 2007. والترقيم الظاهر على احجار البنايات هو نتيجه ترميم المباني الواقعه في هذا الحي
بنيت في الحي مبان عامة بالإضافة إلى مساكن كان غالب سكانها من الأغنياء (الجزيرة)
حي " مأمن الله " , حيث يعتبر حي مأمن الله او ما يعرف لدى العامة بأسم " ماميلا" من أوائل الاحياء العربية التي نشأت خارج اسوار البلدة القديمة من القدس في اواخر القرن التاسع عشر , حيث بنيت فيه العديد من المباني العامة بالاضافة الى دور سكن بناها غالبا افراد من الطبقة الغنية المقدسية. بين عامي 1948 و1967، كان الحي يقع على طول خط الهدنة بين القطاع الذي تسيطر عليه إسرائيل والأردن في المدينة، وقد دُمِّرت العديد من المباني بسبب النزاعات آنذاك . وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع تجديد حضري لمنطقة مأمن الله، حيث تم تخصيص الأراضي للمناطق السكنية والتجارية، بما في ذلك الفنادق والمكاتب، واُفتتح بها مول مأمن الله في عام 2007. والترقيم الظاهر على احجار البنايات هو نتيجه ترميم المباني الواقعه في هذا الحي
تتركز متاجر العلامات التجارية العالمية بالحي حاليا (الجزيرة)
حي " مأمن الله " , حيث يعتبر حي مأمن الله او ما يعرف لدى العامة بأسم " ماميلا" من أوائل الاحياء العربية التي نشأت خارج اسوار البلدة القديمة من القدس في اواخر القرن التاسع عشر , حيث بنيت فيه العديد من المباني العامة بالاضافة الى دور سكن بناها غالبا افراد من الطبقة الغنية المقدسية. بين عامي 1948 و1967، كان الحي يقع على طول خط الهدنة بين القطاع الذي تسيطر عليه إسرائيل والأردن في المدينة، وقد دُمِّرت العديد من المباني بسبب النزاعات آنذاك . وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع تجديد حضري لمنطقة مأمن الله، حيث تم تخصيص الأراضي للمناطق السكنية والتجارية، بما في ذلك الفنادق والمكاتب، واُفتتح بها مول مأمن الله في عام 2007. والترقيم الظاهر على احجار البنايات هو نتيجه ترميم المباني الواقعه في هذا الحي
نمط العمارة العربية الإسلامية في حي مأمن الله (الجزيرة)
حي " مأمن الله " , حيث يعتبر حي مأمن الله او ما يعرف لدى العامة بأسم " ماميلا" من أوائل الاحياء العربية التي نشأت خارج اسوار البلدة القديمة من القدس في اواخر القرن التاسع عشر , حيث بنيت فيه العديد من المباني العامة بالاضافة الى دور سكن بناها غالبا افراد من الطبقة الغنية المقدسية. بين عامي 1948 و1967، كان الحي يقع على طول خط الهدنة بين القطاع الذي تسيطر عليه إسرائيل والأردن في المدينة، وقد دُمِّرت العديد من المباني بسبب النزاعات آنذاك . وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع تجديد حضري لمنطقة مأمن الله، حيث تم تخصيص الأراضي للمناطق السكنية والتجارية، بما في ذلك الفنادق والمكاتب، واُفتتح بها مول مأمن الله في عام 2007. والترقيم الظاهر على احجار البنايات هو نتيجه ترميم المباني الواقعه في هذا الحي
بين عامي 1948 و1967، كان الحي يقع على طول خط الهدنة بين أراضي 1948 و1967 (الجزيرة)
حي " مأمن الله " , حيث يعتبر حي مأمن الله او ما يعرف لدى العامة بأسم " ماميلا" من أوائل الاحياء العربية التي نشأت خارج اسوار البلدة القديمة من القدس في اواخر القرن التاسع عشر , حيث بنيت فيه العديد من المباني العامة بالاضافة الى دور سكن بناها غالبا افراد من الطبقة الغنية المقدسية. بين عامي 1948 و1967، كان الحي يقع على طول خط الهدنة بين القطاع الذي تسيطر عليه إسرائيل والأردن في المدينة، وقد دُمِّرت العديد من المباني بسبب النزاعات آنذاك . وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع تجديد حضري لمنطقة مأمن الله، حيث تم تخصيص الأراضي للمناطق السكنية والتجارية، بما في ذلك الفنادق والمكاتب، واُفتتح بها مول مأمن الله في عام 2007. والترقيم الظاهر على احجار البنايات هو نتيجه ترميم المباني الواقعه في هذا الحي
موقف للمركبات بحي مأمن الله قبل التدمير والاحتلال (الجزيرة)
حي " مأمن الله " , حيث يعتبر حي مأمن الله او ما يعرف لدى العامة بأسم " ماميلا" من أوائل الاحياء العربية التي نشأت خارج اسوار البلدة القديمة من القدس في اواخر القرن التاسع عشر , حيث بنيت فيه العديد من المباني العامة بالاضافة الى دور سكن بناها غالبا افراد من الطبقة الغنية المقدسية. بين عامي 1948 و1967، كان الحي يقع على طول خط الهدنة بين القطاع الذي تسيطر عليه إسرائيل والأردن في المدينة، وقد دُمِّرت العديد من المباني بسبب النزاعات آنذاك . وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع تجديد حضري لمنطقة مأمن الله، حيث تم تخصيص الأراضي للمناطق السكنية والتجارية، بما في ذلك الفنادق والمكاتب، واُفتتح بها مول مأمن الله في عام 2007. والترقيم الظاهر على احجار البنايات هو نتيجه ترميم المباني الواقعه في هذا الحي
حي مأمن الله بعد ترميمه من قبل الاحتلال الذي حول اسم الحي من "مأمن الله" إلى "ماميلا" (الجزيرة)
حي " مأمن الله " , حيث يعتبر حي مأمن الله او ما يعرف لدى العامة بأسم " ماميلا" من أوائل الاحياء العربية التي نشأت خارج اسوار البلدة القديمة من القدس في اواخر القرن التاسع عشر , حيث بنيت فيه العديد من المباني العامة بالاضافة الى دور سكن بناها غالبا افراد من الطبقة الغنية المقدسية. بين عامي 1948 و1967، كان الحي يقع على طول خط الهدنة بين القطاع الذي تسيطر عليه إسرائيل والأردن في المدينة، وقد دُمِّرت العديد من المباني بسبب النزاعات آنذاك . وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع تجديد حضري لمنطقة مأمن الله، حيث تم تخصيص الأراضي للمناطق السكنية والتجارية، بما في ذلك الفنادق والمكاتب، واُفتتح بها مول مأمن الله في عام 2007. والترقيم الظاهر على احجار البنايات هو نتيجه ترميم المباني الواقعه في هذا الحي
تم تخصيص بعض عقارات الحي كمكاتب وفنادق وافتتح فيه مول تجاري عام 2007 (الجزيرة)
كنيسة القديس فنسنت دي بول وهي كنيسة كاثوليكية في القدس التابعة لمؤسسة راهبات المحبة
مبنى كنيسة القديس فنسنت دي بول في حي مأمن الله الوحيد الذي لم يطله التدمير وإعادة البناء (الجزيرة)