بالصور.. مؤتمر الفصل العنصري الإسرائيلي بفلسطين يختتم أعماله بجنوب أفريقيا

اختتمت -اليوم الأحد- فعاليات المؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، الذي تستضيفه جنوب أفريقيا خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو/أيار الجاري، وسط حضور رسمي وحزبي وشعبي كبير.

وفي اليوم الثالث من أعمال المؤتمر، ارتفعت حدة النقاشات داخل ورش العمل المختلفة التي نظمتها إدارة المؤتمر، في سبيل الوصول إلى رؤية موحدة نهاية أعمالها، من أجل وضع إستراتيجية عالمية تهدف إلى مكافحة الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في كل الأراضي الفلسطينية.