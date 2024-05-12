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بالصور.. مؤتمر الفصل العنصري الإسرائيلي بفلسطين يختتم أعماله بجنوب أفريقيا

الجلسلة الرئيسية - جنوب أفريقيا
الكوفية الفلسطينية فرضت نفسها على منصة المتحدثين الرئيسيين (الجزيرة)
12/5/2024-|آخر تحديث: 13/5/202401:27 م (بتوقيت مكة المكرمة)

اختتمت -اليوم الأحد- فعاليات المؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، الذي تستضيفه جنوب أفريقيا خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو/أيار الجاري، وسط حضور رسمي وحزبي وشعبي كبير.

وفي اليوم الثالث من أعمال المؤتمر، ارتفعت حدة النقاشات داخل ورش العمل المختلفة التي نظمتها إدارة المؤتمر، في سبيل الوصول إلى رؤية موحدة نهاية أعمالها، من أجل وضع إستراتيجية عالمية تهدف إلى مكافحة الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في كل الأراضي الفلسطينية.

مؤتمر جنوب أفريقيا المصدر الجزيرة
أمام مدخل مركز المؤتمرات هتاف "فلسطين حرة" يستقبل المشاركين (الجزيرة)
مؤتمر جنوب أفريقيا المصدر الجزيرة
حتى تتمكن من حجز مقعد في ورش العمل والفعاليات عليك الحضور في الصباح الباكر (الجزيرة)
مؤتمر جنوب أفريقيا المصدر الجزيرة
عبور ممرات مركز المؤتمرات سريعا للوصول إلى ورش العمل والجلسات (الجزيرة)
مؤتمر جنوب افريقيا
المؤتمر يعقد بمنطقة ساندتون ومن مركز المؤتمرات تستمتع بإطلالة على مساحة كبيرة من مدينة جوهانسبرغ (الجزيرة)
مؤتمر جنوب افريقيا
الكوفية الفلسطينية كانت الأكثر حضورا حتى في الشوارع المحيطة بمركز المؤتمرات ويخيل إليك أنك بأحد أحياء فلسطين (الجزيرة)
مؤتمر جنوب افريقيا
لا يهم لون الكوفية ولا طريقة ارتدائها المهم أن تكون حاضرة ومعبرة عن الهوية (الجزيرة)
مؤتمر جنوب افريقيا
"مقاطعة الفصل العنصري الإسرائيلي".. توظيف الشعارات أيضا كان سمة مميزة حرص عليها المشاركون (الجزيرة)
مؤتمر جنوب أفريقيا المصدر الجزيرة
"ضد الحرب على غزة" أحدهم يصدح في القاعة الرئيسية للمؤتمر رافضا العدوان على الفلسطينيين باسم اليهود (الجزيرة)
مؤتمر جنوب أفريقيا المصدر الجزيرة
رمزية الصورة ودلالاتها أفضل من أي تعليق (الجزيرة)
مؤتمر جنوب أفريقيا المصدر الجزيرة
شغف المتابعة (الجزيرة)
مؤتمر جنوب افريقيا
تفاعل كبير من حضور المؤتمر مع الكلمات التي ألقاها المتحدثون الرئيسيون (الجزيرة)
مؤتمر جنوب أفريقيا المصدر الجزيرة
المؤتمر الصحفي يعلن نهاية فعاليات المؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري في فلسطين (الجزيرة)
مؤتمر جنوب أفريقيا المصدر الجزيرة
عقب نهاية الفعاليات خرجت مسيرة نحو القنصلية الأميركية في جوهانسبرغ (الجزيرة)
مؤتمر جنوب أفريقيا المصدر الجزيرة
وقفة احتجاجية لعدد من المشاركين بالمؤتمر أمام القنصلية الأميركية في جوهانسبرغ (الجزيرة)
مؤتمر جنوب أفريقيا المصدر الجزيرة
وقفة أمام القنصلية الأميركية نددت بموقف واشنطن من العدوان الإسرائيلي على غزة وما تقدمه من دعم (الجزيرة)