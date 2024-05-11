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بالصور.. جنوب أفريقيا تستضيف مؤتمرا لمكافحة الفصل العنصري الإسرائيلي

Palestinian Christian pastor and theologian Dr Munther Isaac (Right) gives Minister of International Relations and Cooperation of South Africa Naledi Pandor a Palestinian keffiyeh as a sign of respect in solidarity, 10 May 2024, at the Sandton Convention Centre in Johannesburg, South Africa during the Global Anti-Apartheid Conference on Palestine. Picture: SUPPLIED/ Alaister Russell
القس منذر إسحاق يقدم لوزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور كوفية فلسطينية (الجزيرة)
11/5/2024

انطلق أمس الجمعة المؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، وتستضيفه مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو/أيار الجاري.

ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه على المستوى الدولي، ويهدف إلى إطلاق حركة عالمية من أجل تفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، وحضر الجلسة الافتتاحية عدد كبير من الشخصيات الدينية والزعماء السياسيين والقيادات الحزبية من جميع أنحاء العالم.

مؤتمر جنوب أفريقيا
في الطريق إلى المؤتمر معرض صور يجسد المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي ويحكي تفاصيلها (الجزيرة)
مؤتمر جنوب أفريقيا
المنظمون حرصوا على إهداء زوار المؤتمر هدايا تذكارية وشعارات عن فلسطين والرغبة في إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي (الجزيرة)
مؤتمر جنوب أفريقيا
قبل بدء انطلاق الفعاليات وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الشهداء الفلسطينيين (الجزيرة)
مؤتمر جنوب أفريقيا
القاعة التي تنظم فيها فعاليات المؤتمر امتلأت عن آخرها واضطر كثيرون لحضور الجلسات وقوفا لساعات عدة (الجزيرة)
Lara Kiswani arrives with her baby Salma Kiswani aged one, 10 May 2024, at the Sandton Convention Centre in Johannesburg, South Africa during the Global Anti-Apartheid Conference on Palestine. Picture: SUPPLIED/ Alaister Russell الصورة مصدرها الجزيرة بحسب الزميل احمد حافظ
حتى الطفلة سلمى كسواني ذات العام الواحد كانت حاضرة في فعاليات مؤتمر مناهضة الفصل العنصري بفلسطين (الجزيرة)
مؤتمر جنوب أفريقيا
مؤتمر مناهضة الفصل العنصري في فلسطين حظي بتغطية صحفية كبيرة من مختلف وسائل الإعلام العالمية (الجزيرة)
Minister of International Relations and Cooperation of South Africa Naledi Pandor reacts to reverend Frank Chikane as he delivers an opening address, 10 May 2024, at the Sandton Convention Centre in Johannesburg, South Africa during the Global Anti-Apartheid Conference on Palestine. Picture: SUPPLIED/ Alaister Russell الصورة مصدرها الجزيرة بحسب الزميل احمد حافظ
وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور لم تفارقها ابتسامتها طوال فعاليات المؤتمر كما لم تفارقها الكوفية الفلسطينية (الجزيرة)
Minister of International Relations and Cooperation of South Africa Naledi Pandor walks onto stage, 10 May 2024, at the Sandton Convention Centre in Johannesburg, South Africa during the Global Anti-Apartheid Conference on Palestine. Picture: SUPPLIED/ Alaister Russell الصورة مصدرها الجزيرة بحسب الزميل احمد حافظ
الوزيرة باندور في طريقها لإلقاء كلمة الافتتاح وما زالت حريصة على ارتداء الكوفية الفلسطينية (الجزيرة)
مؤتمر جنوب أفريقيا
الجلسة النقاشية الأولى ويتحدث فيها رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي (الجزيرة)