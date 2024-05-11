بالصور.. جنوب أفريقيا تستضيف مؤتمرا لمكافحة الفصل العنصري الإسرائيلي

انطلق أمس الجمعة المؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، وتستضيفه مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو/أيار الجاري.

ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه على المستوى الدولي، ويهدف إلى إطلاق حركة عالمية من أجل تفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، وحضر الجلسة الافتتاحية عدد كبير من الشخصيات الدينية والزعماء السياسيين والقيادات الحزبية من جميع أنحاء العالم.