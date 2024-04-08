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بالصور

صور.. خيام الاعتكاف داخل المسجد الأقصى في ساعاتها الأخيرة

خيام الاعتكاف بالمسجد الأقصى خلال رمضان - خاص بالجزيرة نت ٤ أبريل ٢٠٢٤
عشرات خيام الاعتكاف بالمسجد الأقصى خلال رمضان (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
8/4/2024

القدس المحتلة – مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، بدأ نحو 3 آلاف من فلسطينيي القدس وأراضي الـ48 الاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى، واليوم يعدون الساعات الأخيرة للرحيل.

وبشكل متزايد، لوحظ هذا العام انتشار الخيام الشخصية الصغيرة لمعتكفين شباب عزلوا أنفسهم عن الخارج، وتركوا أعمالهم وتفرغوا للعبادة والدعاء، لكنهم سيغادرون المكان الذي تعلقت به قلوبهم على أمل اللقاء مجددا برمضان القادم.

ويأبى الاحتلال إلا أن يضع بصمته حتى في أكثر الأيام أهمية بالنسبة للمسلمين، حيث داهم عددا من الخيام واعتقل عشرات المعتكفين خلال الأيام الأخيرة.

خيام الاعتكاف بالمسجد الأقصى خلال رمضان - خاص بالجزيرة نت ٤ أبريل ٢٠٢٤
خيام الاعتكاف بمحاذاة الجامع القبلي من جهة الشرق (الجزيرة)
خيام الاعتكاف بالمسجد الأقصى خلال رمضان - خاص بالجزيرة نت ٤ أبريل ٢٠٢٤
الاحتلال أوقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان لكنه لم يوقف اقتحامات جنوده (الجزيرة)
خيام الاعتكاف بالمسجد الأقصى خلال رمضان - خاص بالجزيرة نت ٤ أبريل ٢٠٢٤
الاعتكاف بالمسجد الأقصى يتجاوز إجراءات الاحتلال المشددة بالقدس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (الجزيرة)
خيام الاعتكاف بالمسجد الأقصى خلال رمضان - خاص بالجزيرة نت ٤ أبريل ٢٠٢٤
معتكف اختار مكانا يطل على قبة الصخرة (الجزيرة)
خيام الاعتكاف بالمسجد الأقصى خلال رمضان - خاص بالجزيرة نت ٤ أبريل ٢٠٢٤
ينتهي الاعتكاف صبيحة يوم العيد ويحمل المعتكفون أمتعتهم ويغادرون المسجد حتى رمضان القادم (الجزيرة)
خيام الاعتكاف بالمسجد الأقصى خلال رمضان - خاص بالجزيرة نت ٤ أبريل ٢٠٢٤
لجان التنظيم خصصت أعلى المصلى المرواني والجامع القبلي لاعتكاف الرجال (الجزيرة)
خيام الاعتكاف بالمسجد الأقصى خلال رمضان - خاص بالجزيرة نت ٤ أبريل ٢٠٢٤
تكرر اقتحام خيام المعتكفين من قبل قوات الاحتلال بحثا عن مصلين من الضفة أو مبعدين عن الأقصى (الجزيرة)
خيام الاعتكاف بالمسجد الأقصى خلال رمضان - خاص بالجزيرة نت ٤ أبريل ٢٠٢٤
إضافة إلى معتكفي الخيام، يعتكف المئات داخل الجامع القبلي (الجزيرة)