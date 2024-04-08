صور.. خيام الاعتكاف داخل المسجد الأقصى في ساعاتها الأخيرة

القدس المحتلة – مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، بدأ نحو 3 آلاف من فلسطينيي القدس وأراضي الـ48 الاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى، واليوم يعدون الساعات الأخيرة للرحيل.

وبشكل متزايد، لوحظ هذا العام انتشار الخيام الشخصية الصغيرة لمعتكفين شباب عزلوا أنفسهم عن الخارج، وتركوا أعمالهم وتفرغوا للعبادة والدعاء، لكنهم سيغادرون المكان الذي تعلقت به قلوبهم على أمل اللقاء مجددا برمضان القادم.

ويأبى الاحتلال إلا أن يضع بصمته حتى في أكثر الأيام أهمية بالنسبة للمسلمين، حيث داهم عددا من الخيام واعتقل عشرات المعتكفين خلال الأيام الأخيرة.