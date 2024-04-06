بالصور

بالصور

بالصور.. "ليلة القدر" في المسجد الأقصى

ليلة القدر في المسجد الأقصى - 5/6 أبريل 2024
قرابة 200 ألف مصل أمضوا ليلة السبت في رحاب المسجد الأقصى (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
6/4/2024

القدس المحتلة – أدى نحو 200 ألف فلسطيني صلاتي العشاء والتراويح أمس الجمعة وأحيوا ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وبينما فرض الاحتلال الإسرائيلي قيودا مشددة على فلسطينيي الضفة الغربية، شدّ فلسطينيو 48 رحالهم إلى المسجد الأقصى عبر قوافل من الحافلات تنظمها جهات محلية في المدن والقرى العربية.

وإضافة إلى الإجراءات في مدينة القدس وعلى أبواب المسجد الأقصى، حلقت طائرات الاحتلال المسيّرة فوق ساحات المسجد.

الجزيرة نت تنقل بالصور أجواء "ليلة القدر" في المسجد الأقصى.

ليلة القدر في المسجد الأقصى - 5/6 أبريل 2024
جمعيات ولجان تنظيم أدارت شؤون المصلين في المسجد الأقصى (الجزيرة)
ليلة القدر في المسجد الأقصى - 5/6 أبريل 2024
طائرات الاحتلال المسيّرة لم تغب عن ساحات المسجد (الجزيرة)
ليلة القدر في المسجد الأقصى - 5/6 أبريل 2024
فلسطينيو 48 نظموا قوافل لنقل المصلين إلى المسجد (الجزيرة)
ليلة القدر في المسجد الأقصى - 5/6 أبريل 2024
الاحتلال منع فلسطينيي الضفة من الوصول إلى الأقصى إلا في نطاق ضيق (الجزيرة)
الاحتلال اعتقل عددا من المصلين خلال مغادرتهم المسجد الأقصى (الأناضول)
ليلة القدر في المسجد الأقصى - 5/6 أبريل 2024
تخلل ليلة القدر وقفة بعد صلاة الفجر دعما لغزة وللمسجد الأقصى (الجزيرة)