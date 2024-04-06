بالصور.. "ليلة القدر" في المسجد الأقصى

القدس المحتلة – أدى نحو 200 ألف فلسطيني صلاتي العشاء والتراويح أمس الجمعة وأحيوا ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وبينما فرض الاحتلال الإسرائيلي قيودا مشددة على فلسطينيي الضفة الغربية، شدّ فلسطينيو 48 رحالهم إلى المسجد الأقصى عبر قوافل من الحافلات تنظمها جهات محلية في المدن والقرى العربية.

وإضافة إلى الإجراءات في مدينة القدس وعلى أبواب المسجد الأقصى، حلقت طائرات الاحتلال المسيّرة فوق ساحات المسجد.

الجزيرة نت تنقل بالصور أجواء "ليلة القدر" في المسجد الأقصى.