من معالم الأقصى.. تعرف على مركز ترميم المخطوطات

القدس المحتلة- يقع مركز ترميم المخطوطات في المدرسة الأشرفية المملوكية الواقعة في الرواق الغربي للمسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

ويقوم مختصون بترميم المخطوطات بعد اجتيازهم دورات متخصصة تؤهلهم لهذه المهمة الدقيقة.

ومن بين معروضات المركز مقتنيات ورقية تاريخية، ووثائق وسجلات وخرائط ولوحات أثرية يتم فهرستها وترميمها وحفظها بصورة علمية.

وصنفت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ضمن مكتبة المسجد الأقصى، أكثر من 4 آلاف مخطوطة إسلامية يعود عمر بعضها إلى ألف عام.

وتعود المخطوطات للفترات الأيوبية والمملوكية والعثمانية، ضمن 23 صنفا بين العلوم الشرعية والطب والهندسة والفلك والرياضيات وغيرها.