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من معالم الأقصى.. تعرف على مركز ترميم المخطوطات

القدس-المسجد الأقصى - مركز ترميم المخطوطات-2 أبريل 2024 - خاص بالجزيرة نت
أكثر من 4 آلاف مخطوطة إسلامية يعود عمر بعضها إلى ألف عام في مركز ترميم المخطوطات (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
3/4/2024

القدس المحتلة- يقع مركز ترميم المخطوطات في المدرسة الأشرفية المملوكية الواقعة في الرواق الغربي للمسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

ويقوم مختصون بترميم المخطوطات بعد اجتيازهم دورات متخصصة تؤهلهم لهذه المهمة الدقيقة.

ومن بين معروضات المركز مقتنيات ورقية تاريخية، ووثائق وسجلات وخرائط ولوحات أثرية يتم فهرستها وترميمها وحفظها بصورة علمية.

وصنفت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ضمن مكتبة المسجد الأقصى، أكثر من 4 آلاف مخطوطة إسلامية يعود عمر بعضها إلى ألف عام.

وتعود المخطوطات للفترات الأيوبية والمملوكية والعثمانية، ضمن 23 صنفا بين العلوم الشرعية والطب والهندسة والفلك والرياضيات وغيرها.

مركز ترميم المخطوطات - المدرسة الأشرفية بالقدس - الجزيرة نت
مركز ترميم المخطوطات يقع في المدرسة الأشرفية في الرواق الغربي للمسجد الأقصى (الجزيرة)
مركز ترميم المخطوطات - المدرسة الأشرفية بالقدس - الجزيرة نت
تعود مقتنيات المركز إلى الفترات الأيوبية والمملوكية والعثمانية (الجزيرة)
القدس-المسجد الأقصى - مركز ترميم المخطوطات-2 أبريل 2024 - خاص بالجزيرة نت
يخضع المرممون لدورات متخصصة تؤهلهم لهذه المهمة الدقيقة (الجزيرة)
القدس-المسجد الأقصى - مركز ترميم المخطوطات-2 أبريل 2024 - خاص بالجزيرة نت
من بين معروضات المركز مقتنيات ورقية تاريخية (الجزيرة)
القدس-المسجد الأقصى - مركز ترميم المخطوطات-2 أبريل 2024 - خاص بالجزيرة نت
تصنف المخطوطات بين العلوم الشرعية والطب والهندسة والفلك والرياضيات وغيرها (الجزيرة)
القدس-المسجد الأقصى - مركز ترميم المخطوطات-2 أبريل 2024 - خاص بالجزيرة نت
الوثائق المرممة تحفظ بطريقة علمية (الجزيرة)
القدس-المسجد الأقصى - مركز ترميم المخطوطات-2 أبريل 2024 - خاص بالجزيرة نت
تدرب المرممون لسنوات على أساليب ترميم المخطوطات في إيطاليا (الجزيرة)
القدس-المسجد الأقصى - مركز ترميم المخطوطات-2 أبريل 2024 - خاص بالجزيرة نت
بدأ العمل في المركز في منتصف عام 2008 (الجزيرة)
القدس-المسجد الأقصى - مركز ترميم المخطوطات-2 أبريل 2024 - خاص بالجزيرة نت
تشمل المخطوطات المرممة سجلات وخرائط ولوحات أثرية يتم فهرستها (الجزيرة)
القدس-المسجد الأقصى - مركز ترميم المخطوطات-2 أبريل 2024 - خاص بالجزيرة نت
مركز ترميم المخطوطات يتبع مديرية السياحة والآثار في دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك (الجزيرة)
القدس-المسجد الأقصى - مركز ترميم المخطوطات-2 أبريل 2024 - خاص بالجزيرة نت
يجري تصوير المخطوط وأرشفته إلكترونيا ثم حفظه وتصنيفه قبل ترميمه (الجزيرة)