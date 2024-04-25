طولكرم- ما إن لملموا جراحهم ودفنوا شهداءهم الـ14، حتى سارع أهالي مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية، لإزالة الركام وإصلاح ما أمكنهم من الطرقات والبنى التحتية، وترميم منازلهم، محاولين التعالي على الدمار الكبير الذي أحدثه أكبر اجتياح إسرائيلي للمخيم.

وتجولت الجزيرة نت في المخيم، ورصدت عملية الإعمار والإصلاح، واطلعت على المأساة التي خلفها الاحتلال بتدميره للبنية التحتية، حيث واجه الأهالي معاناة في تنقلهم بين الأزقة الضيقة والتي طفحت بمياه المجاري، وسط انقطاع الكهرباء والماء عن جزء كبير من المخيم الذي لا يزال الاحتلال يتهدده بمزيد من الاقتحامات.

وفقد نور شمس منذ عملية طوفان الأقصى وبدء الحرب على غزة، وخلال عشرات الاقتحامات والعمليات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة، نحو 40 شهيدا، إضافة لتدمير الاحتلال -كما باقي المخيمات- لبنيته التحتية وتجريف شوارعه، فضلا عن تدمير وهدم عدد كبير من المنازل، التي لم يعد كثير منها صالحا للسكن.