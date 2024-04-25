بالصور

بالصور

أهالي "نور شمس" يعيدون إصلاح مخيمهم بعد أكبر اجتياح

1- عاطف دغلس- ساحة المخيم الرئيسية التي جرفها الاحتلال بالكامل- الضفة الغربية- طولكرم- مخيم نور شمس- الجزيرة نت1
ساحة مخيم نور شمس الرئيسية التي جرفها الاحتلال بالكامل في أوسع اقتحام له (الجزيرة)
عاطف دغلس
25/4/2024

طولكرم- ما إن لملموا جراحهم ودفنوا شهداءهم الـ14، حتى سارع أهالي مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية، لإزالة الركام وإصلاح ما أمكنهم من الطرقات والبنى التحتية، وترميم منازلهم، محاولين التعالي على الدمار الكبير الذي أحدثه أكبر اجتياح إسرائيلي للمخيم.

وتجولت الجزيرة نت في المخيم، ورصدت عملية الإعمار والإصلاح، واطلعت على المأساة التي خلفها الاحتلال بتدميره للبنية التحتية، حيث واجه الأهالي معاناة في تنقلهم بين الأزقة الضيقة والتي طفحت بمياه المجاري، وسط انقطاع الكهرباء والماء عن جزء كبير من المخيم الذي لا يزال الاحتلال يتهدده بمزيد من الاقتحامات.

وفقد نور شمس منذ عملية طوفان الأقصى وبدء الحرب على غزة، وخلال عشرات الاقتحامات والعمليات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة، نحو 40 شهيدا، إضافة لتدمير الاحتلال -كما باقي المخيمات- لبنيته التحتية وتجريف شوارعه، فضلا عن تدمير وهدم عدد كبير من المنازل، التي لم يعد كثير منها صالحا للسكن.

2- عاطف دغلس- هدم المنازل بشكل كامل وأجزاء منها كان ديدن الاحتلال خلال عمليته الاخيرة- الضفة الغربية- طولكرم- مخيم نور شمس- الجزيرة نت2
تعرضت عشرات المنازل للتدمير بشكل كامل أو جزئي خلال الاجتياح الإسرائيلي الأخير (الجزيرة)
4- عاطف دغلس- طفل يحاول تنظيف مخلفات الدمار الذي تسبب به الاحتلال بالمخيم- الضفة الغربية- طولكرم- مخيم نور شمس- الجزيرة نت4
طفل يحاول تنظيف مخلفات الدمار الذي تسبب به الاحتلال بمخيم نور شمس (الجزيرة)
6- عاطف دغلس- الاحتلال فجر منزل عائلة محمد جابر أبو شجاع قائد كتيبة طولكرم المقاومة- الضفة الغربية- طولكرم- مخيم نور شمس- الجزيرة نت6
الاحتلال فجر منزل عائلة محمد جابر (أبو شجاع) قائد كتيبة طولكرم (الجزيرة)
7- عاطف دغلس- المواطنون يعملون كخلية نحل لترميم محالهم التجارية تمهيدا للعودة للعمل- الضفة الغربية- طولكرم- مخيم نور شمس- الجزيرة نت7
مواطنون يعملون بشكل كثيف لترميم محالهم التجارية تمهيدا للعودة للعمل (الجزيرة)
9- عاطف دغلس- إعادة تأهيل وتصليح ما افسده الاحتلال باقتحامه لمخيم نور شمس- الضفة الغربية- طولكرم- مخيم نور شمس- الجزيرة نت9
أعمال تأهيل وإصلاح ما خربه الاحتلال أثناء اقتحامه مخيم نور شمس (الجزيرة)
8- عاطف دغلس- إعادة فتح الطريق التي اغلقها ودمرها الاحتلال عند مدخل مخيم نور شمس- الضفة الغربية- طولكرم- مخيم نور شمس- الجزيرة نت8
إعادة فتح الطريق التي أغلقها وجرفها الاحتلال عند مدخل المخيم (الجزيرة)
10- عاطف دغلس- عامل يصلح شبكة الكهرباء الذي ظلت متعطلة من بداية عملية الاحتلال العسكرية بمخيم نور شمس وحتى بعد انسحاب الاحتلال- الضفة الغربية- طولكرم- مخيم نور شمس- الجزيرة نت10
عامل يصلح شبكة الكهرباء التي ظلت متعطلة طوال اقتحام المخيم لـ3 أيام (الجزيرة)
14- عاطف دغلس- منزل احرقه الاحتلال ودمر أجزاء منه خلال اقتحامه لمخيم نور شمس - الضفة الغربية- طولكرم- مخيم نور شمس- الجزيرة نت14
قوات الاحتلال أحرقت منزلا ودمرت أجزاء منه خلال اقتحامها (الجزيرة)
21- عاطف دغلس- مواطن يصلح منزله الذي جرفته اليات الاحتلال العسكرية خلال اقتحام المخيم- الضفة الغربية- طولكرم- مخيم نور شمس- الجزيرة نت21
مواطن يحاول إصلاح الضرر الذي لحق بمنزله خلال الاجتياح الإسرائيلي (الجزيرة)
22- عاطف دغلس- عامل يصلح خط المجاري بأحد المنازل بمخيم نور شمس حيث طال الهدم منازل- الضفة الغربية- طولكرم- مخيم نور شمس- الجزيرة نت22
عامل يصلح خط المجاري بأحد المنازل التي تضررت بنيتها التحتية (الجزيرة)
29- عاطف دغلس- الاحتلال دمر منشآت اقتصادية في مخيم نورش واصحابها يعلمون على إعادة تأهيلها للعودة للعمل - الضفة الغربية- طولكرم- مخيم نور شمس- الجزيرة نت23
الاحتلال دمر منشآت اقتصادية وأصحابها يعلمون على إعادة تأهيلها للعودة للعمل (الجزيرة)
23- عاطف دغلس- مواطن يسير فوق الردم والدمار الذي احدثه الاحتلال بمخيم نور شمس- الضفة الغربية- طولكرم- مخيم نور شمس- الجزيرة نت23
سكان المخيم يصرون على البقاء فيه رغم الدمار الذي لحق بهم ويرفضون المغادرة (الجزيرة)