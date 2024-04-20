بالصور.. تعرف على عين سلوان بالقدس وعلاقتها بالبقرة الحمراء

القدس المحتلة – بينما تسعى "جماعات الهيكل" الدينية المتطرفة لذبح "البقرة الحمراء" فوق جبل الزيتون بالقدس المحتلة قبالة المسجد الأقصى، يتردد اسم عين سلوان، وهي نبع ماء في بلدة سلوان الحاضنة الجنوبية للمسجد الأقصى.

وذبح البقرة الحمراء، الذي تزايد الحديث عنه مؤخرا، هو طقس توراتي يجيز لليهود تنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى، وبالتالي المضي قدما نحو هدم مسجد قبة الصخرة من أجل بناء "الهيكل الثالث" المزعوم.

ويتطلب "الطقس" ذبح البقرة الحمراء على جبل الزيتون، ومن ثم حرقها وخلط رمادها في مياه عين سلوان بدعوى تطهير اليهود من "نجاسة الموتى"، حسب وصفهم، وبالتعاون مع ما تسمى "إدارة جبل الهيكل".

وتنسج حول العين حكايات وقصص كثيرة لما مر بها من أمم وحضارات لم تغيّر فيها كثيرا، بينما يُسعى لتهويدها -اليوم- وشطب تاريخها وفرض إجراءات لدخولها.

ويقول باحثون إن الكنعانيين هم من حفروا قناة عين سلوان قبل 5 آلاف عام بطول 533 مترا، وظلت على مدى العصور تستخدم للشرب والري، حتى أحكم الاحتلال سيطرته عليها.