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بالصور

بالصور.. تعرف على عين سلوان بالقدس وعلاقتها بالبقرة الحمراء

فلسطين _ القدس _ سلوان _ جنوب البلدة القديمة والاقصى
الاحتلال نسج الأساطير والخرافات التوراتية حول عين سلوان (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
20/4/2024

القدس المحتلة – بينما تسعى "جماعات الهيكل" الدينية المتطرفة لذبح "البقرة الحمراء" فوق جبل الزيتون بالقدس المحتلة قبالة المسجد الأقصى، يتردد اسم عين سلوان، وهي نبع ماء في بلدة سلوان الحاضنة الجنوبية للمسجد الأقصى.

وذبح البقرة الحمراء، الذي تزايد الحديث عنه مؤخرا، هو طقس توراتي يجيز لليهود تنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى، وبالتالي المضي قدما نحو هدم مسجد قبة الصخرة من أجل بناء "الهيكل الثالث" المزعوم.

ويتطلب "الطقس" ذبح البقرة الحمراء على جبل الزيتون، ومن ثم حرقها وخلط رمادها في مياه عين سلوان بدعوى تطهير اليهود من "نجاسة الموتى"، حسب وصفهم، وبالتعاون مع ما تسمى "إدارة جبل الهيكل".

وتنسج حول العين حكايات وقصص كثيرة لما مر بها من أمم وحضارات لم تغيّر فيها كثيرا، بينما يُسعى لتهويدها -اليوم- وشطب تاريخها وفرض إجراءات لدخولها.

ويقول باحثون إن الكنعانيين هم من حفروا قناة عين سلوان قبل 5 آلاف عام بطول 533 مترا، وظلت على مدى العصور تستخدم للشرب والري، حتى أحكم الاحتلال سيطرته عليها.

فلسطين _ القدس _ سلوان _ جنوب البلدة القديمة والاقصى
حتى اليوم يستخدم سكان بلدة سلوان مياه النبع في الأعمال المنزلية وري المزروعات (الجزيرة)
فلسطين _ القدس _ سلوان _ جنوب البلدة القديمة والاقصى
تذكر مصادر تاريخية أن خليفة المسلمين الثالث عثمان بن عفان أوقف عين الماء لفقراء القدس (الجزيرة)
فلسطين _ القدس _ سلوان _ جنوب البلدة القديمة والاقصى
دخول عين سلوان منوط بشراء تذكرة من جمعية "إلعاد" الاستيطانية (الجزيرة)
فلسطين _ القدس _ سلوان _ جنوب البلدة القديمة والاقصى
في السبعينيات كانت النساء يغتسلن بمياه عين سلوان ظنا منهن أن ذلك يسرع حملهن (الجزيرة)
فلسطين _ القدس _ سلوان _ جنوب البلدة القديمة والاقصى
البعض وصل به الأمر إلى جعل عين سلوان بمنزلة ماء زمزم في مكة المكرمة (الجزيرة)
فلسطين _ القدس _ سلوان _ جنوب البلدة القديمة والاقصى
كثير من القصص نسجت حول عين سلوان منها أن من يستخدمها يشفى من الأمراض (الجزيرة)
فلسطين _ القدس _ سلوان _ جنوب البلدة القديمة والاقصى
تغيرات كبيرة حلت بالمكان بسبب تغلغل الاستيطان ودخول المزيد من المشاريع الاستيطانية حيز التنفيذ (الجزيرة)
فلسطين _ القدس _ سلوان _ جنوب البلدة القديمة والاقصى
يعتقد المسيحيون أن العين شهدت معجزة عيسى عليه السلام بإعادة النظر لأعمى بعد أن غسل وجهه بمياهها (الجزيرة)
5-مجموعة من المستوطنين يتواجدون داخل عين سلوان التاريخية الوقفية ويترددون عليها باستمرار ضمن جولات سياحية تزرع في أدمغتهم أن هذا المعلم يهودي مقدس(الجزيرة نت)
ينشر المرشدون الإسرائيليون القصة التلمودية للمكان ويزعمون أنها حفرت في عهد الهيكلين الأول والثاني (الجزيرة)
القدس-سلوان- صورة تظهر وادي حلوة وقربه من سور القدس والمسجد الأقصى-الجزيرة نت-
ما زال سكان بلدة سلوان يستعملون مياه النبع في الأعمال المنزلية وري المزروعات (الجزيرة)