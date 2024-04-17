بالصور

بالصور

الفلسطينيون يحيون يوم الأسير

فلسطين- رام الله- من وقفة يوم الأسير في بيت لحم 1- الجزيرة نت
الفعاليات نُظمت بمدن الضفة الغربية كافة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 أبريل/نيسان من كل عام (الجزيرة)
17/4/2024-|آخر تحديث: 17/4/202409:13 م (بتوقيت مكة المكرمة)

الضفة الغربية- أحيا الفلسطينيون، اليوم الأربعاء، "يوم الأسير الفلسطيني" بدعوة من مؤسسات حقوقية ومن القوى الوطنية والإسلامية، والاتحادات والنقابات.

وشمل البرنامج المركزي للفعاليات وقفات جماهيرية في 10 مدن رئيسية في الضفة الغربية، هتف فيها المشاركون بحرية الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ونددوا بسياسة القمع المتصاعدة بحقهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر بيان نادي الأسير الفلسطيني، الذي صدر بهذه المناسبة، أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تجاوز 9500 أسير، وأن سياسة الاحتلال التي ينتهجها بحق الأسرى -خاصة خلال الأشهر الستة الماضية- أدت لاستشهاد 16 أسيرا.

وذكر التقرير أن الأسرى تعرضوا لعمليات تعذيب ممنهجة وجرائم طبيّة، ومورست بحقهم سياسة التجويع، إضافة إلى جملة من الانتهاكات وعمليات التنكيل والاعتداءات التي لحقت بالأسيرات والأسرى، منهم الأطفال وكبار السّن والمرضى.

وبرزت قضية الأسرى المعتقلين من قطاع غزة بشكل واضح في فعاليات هذا العام، إذ ندد المشاركون بسياسة "الإخفاء القسري"، خاصة بحق أسرى غزة، حيث يواصل الاحتلال رفضه الإفصاح عن أي معلومات بشأن مصيرهم، بينما تشير تقارير كشف عنها الإعلام الإسرائيلي إلى استشهاد 27 معتقلا من غزة على الأقل داخل المعسكرات التابعة للجيش الإسرائيلي.

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المشاركون في الفعاليات هتفوا بحرية الأسرى في ساحة المهد في بيت لحم (الجزيرة)
فلسطين- رام الله- من وقفة يوم الأسير في بيت لحم- الجزيرة نت
الأسرى يواجهون ظروفا استثنائية مع تصاعد العدوان على غزة والضفة الغربية (الجزيرة)
عاطف دغلس- فعالية الاسير بنابلس- الضفة االغربية- نابلس- الجزيرة نت4
فلسطينيون يطالبون بوقف سياسة الإخفاء القسري بحق أسرى قطاع غزة (الجزيرة)
عاطف دغلس- فعالية الاسير بنابلس- الضفة االغربية- نابلس- الجزيرة نت2
الوقفات في 10 مدن بالضفة الغربية نصرة لآلاف المعتقلين تزامنت مع يوم الأسير (الجزيرة)
عاطف دغلس- فعالية الاسير بنابلس- الضفة االغربية- نابلس- الجزيرة نت5
المشاركون في الفعاليات نددوا بسياسة التنكيل بالأسرى وتجويعهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 خاصة (الجزيرة)
فعالية يوم الاسير الفلسطيني في جنين
مشاركون في وقفة يوم الأسير الفلسطيني في مدينة جنين التي شهدت تصاعدا في الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 (الجزيرة)
فعالية يوم الاسير الفلسطيني في جنين
أطفال يحملون صور أقاربهم بمناسبة يوم الأسير، ويطالبون بالإفراج عنهم (الجزيرة)
فعالية يوم الاسير الفلسطيني في جنين
16 أسيرا استشهدوا جراء التعذيب والجرائم الطبية وسياسة التجويع خلال 6 شهور (الجزيرة)
فعالية يوم الاسير الفلسطيني في جنين
الانتهاكات والتنكيل والاعتداءات لحقت بجميع الأسيرات والأسرى، منهم الأطفال وكبار السّن والمرضى (الجزيرة)