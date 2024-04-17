الفلسطينيون يحيون يوم الأسير

الضفة الغربية- أحيا الفلسطينيون، اليوم الأربعاء، "يوم الأسير الفلسطيني" بدعوة من مؤسسات حقوقية ومن القوى الوطنية والإسلامية، والاتحادات والنقابات.

وشمل البرنامج المركزي للفعاليات وقفات جماهيرية في 10 مدن رئيسية في الضفة الغربية، هتف فيها المشاركون بحرية الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ونددوا بسياسة القمع المتصاعدة بحقهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر بيان نادي الأسير الفلسطيني، الذي صدر بهذه المناسبة، أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تجاوز 9500 أسير، وأن سياسة الاحتلال التي ينتهجها بحق الأسرى -خاصة خلال الأشهر الستة الماضية- أدت لاستشهاد 16 أسيرا.

وذكر التقرير أن الأسرى تعرضوا لعمليات تعذيب ممنهجة وجرائم طبيّة، ومورست بحقهم سياسة التجويع، إضافة إلى جملة من الانتهاكات وعمليات التنكيل والاعتداءات التي لحقت بالأسيرات والأسرى، منهم الأطفال وكبار السّن والمرضى.

وبرزت قضية الأسرى المعتقلين من قطاع غزة بشكل واضح في فعاليات هذا العام، إذ ندد المشاركون بسياسة "الإخفاء القسري"، خاصة بحق أسرى غزة، حيث يواصل الاحتلال رفضه الإفصاح عن أي معلومات بشأن مصيرهم، بينما تشير تقارير كشف عنها الإعلام الإسرائيلي إلى استشهاد 27 معتقلا من غزة على الأقل داخل المعسكرات التابعة للجيش الإسرائيلي.