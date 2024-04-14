بالصور

بالصور

صرخات الحرب في غزة

7 January 2024. Nasser hospital, Gaza Strip. “We used to sleep at al-Nasser Hospital. We would wake up early in the morning and head to the morgue area to document the casualties.مصدر الصورة (اليونيسيف)
عائلة تودع طفلتها الصغيرة (اليونيسيف)
14/4/2024-|آخر تحديث: 14/4/202403:23 م (بتوقيت مكة المكرمة)

في غزة حكاية تتجدد، خلق أبطالها من رحم مدينة ما زالت تعاني الحرب، هناك أبطال يتساقطون من حين لآخر، لكن على الجانب الآخر تبدأ ولادة أبطال آخرين يسيرون خلف نهج أسلافهم ونرى الألم يزيدهم إصرارا.

وبعد مرور نحو 6 أشهر على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة والتي أدت إلى تدمير جزء كبير من القطاع ووقوع كارثة إنسانية، يحاول الوسطاء التوصل إلى وقف إطلاق النار لتسريع تقديم المساعدات لسكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة والذين يعانون من وضع معيشي مأساوي.

7 November 2023. Nasser hospital, Gaza Strip. “This child was pulled out of the rubble; losing all his family. He was hysterically crying, and as I was taking the picture, he kept asking about his bicycle, saying it belonged to someone else. The innocence and sorrow, thinking about the bicycle without fully comprehending what he’s been through hit me.”مصدر الصورة (اليونيسيف)
خرج من تحت الأنقاض ليكتشف استشهاد جميع عائلته (اليونيسيف)
9 October 2023, Gaza City, Gaza Strip. “I was sitting in a café in front of Shifa hospital, when we heard a huge explosion. We rushed to the hospital, to see an influx of injured and dead. I followed the sound of a pained cry, a howl I won’t forget. I found this father with his dead child. The body parts, the screams, the pain. The father seemed to be in a hallucinatory state, repeating, we were buying vegetables, we were buying vegetables…”مصدر الصورة (اليونيسيف)
فقد ابنته بصاروخ استهدفهم في سوق الخضار (اليونيسيف)
صرخة أم فقدت طفلها في غزة مصدر الصورة اليونسيف
صرخة أم فقدت طفلها في غزة (اليونيسيف)
DEIR AL BALAH, GAZA - APRIL 10: Relatives of Palestinians mourn over the graves of their beloved ones, at the cemetery after the Eid al-Fitr prayer as Israeli attacks continue in Deir Al Balah, Gaza on April 10, 2024. ( Ashraf Amra - Anadolu Agency )
يبكون أقاربهم فوق القبور ( الأناضول)
5 November 2023. Al Aqsa hospital in Deir Al Balah, Gaza Strip. “Mohamed El-Aloul is a cameraman for Anadolu news agency. He is my friend. We spend a lot time together, and we also often cover the war together. Four of his children were killed in an airstrike. His wife was severely injured. When he heard what happened to his family, it was early morning, and we were together at the hospital. We went to the morgue at Al Alqsa. I knew his children. All I could do was to be there, with him, crying.”مصدر الصورة (اليونيسيف)
محمد العالول مصور وكالة الأناضول للأنباء استشهد 4 من أطفاله في غارة جوية (اليونيسيف)
24 October 2023, Khan Younis, south of the Gaza Strip. “It took a long time for people to search the rubble. To remove the injured and dead bodies of adults and children alike. You think about your own children, aware that this may also happen to them. You cry, you choke. It’s very hard. No one is without pain in the Gaza strip. Whether you have lost children, family, friends, neighbours… Whether they are wounded or killed. The suffering is everywhere.”مصدر الصورة (اليونيسيف)
انتشال جثث الجرحى والقتلى من الكبار والصغار في غزة (اليونيسيف)
7 November 2023. Khan Yunis, Gaza Strip. “This little girl was pulled from under the rubble, her cancer-afflicted mother by her side. Both were seriously injured due to the fractures, bruises, and wounds over their bodies, wounded from the rubble of their own home. Both were pulled out alive, but I can’t tell you if either are alive today.” 2nd quote “This war has brought unprecedented feelings of despair, as we witness the senseless killing of innocent children, women, and the widespread destruction of our city. The thought that our own families could be targeted weighs heavily on our minds. I recall the anguish of rescuing my own children from the debris of a demolished house, trying to balance the role of a photographer with that of a terrified parent. It’s a trauma that lingers, but I am grateful they survived with minor injuries. We share these images with the outside world, hoping to convey the reality of our experiences. Yet, we understand that those who view our work may never fully comprehend the depth of our pain, the constant threat to our safety, and the psychological toll of living amidst conflict and uncertainty. Our photographs depict the painful truth of life here and shed light on the world’s hypocrisy towards Gaza.”مصدر الصورة (اليونيسيف)
انتشال طفلة من تحت الأنقاض كانت والدتها المصابة بالسرطان إلى جانبها (اليونيسيف)
19 October 2023. Rafah, Gaza Strip. “A woman discovers her destroyed home. An Israeli airstrike had targeted and demolished a nearby building, and the severity devasted her home and the entire neighborhood. She wears a prayer dress, the one and only convenient piece of clothing women carry with them, as they’re constantly on the move, running for safety. Her wailing deeply moved me, I could feel her reliving her memories.”مصدر الصورة (اليونيسيف)
عادت إلى منزلها فوجدته مدمرا بعد أن خرحت منه بقطعة ملابس واحدة (اليونيسيف)
4 November 2023. Khan Ynuis, Gaza Strip. “A child’s feet were all that were visible from the rubble. The little girl was killed along with three of her brothers by an Israeli air strike in Khan Yunis market. The mother, she lived, but was hopeful for hours that they would be pulled out alive by the paramedics, from the rubble where her home once stood.” 2nd quote “This war has brought unprecedented feelings of despair, as we witness the senseless killing of innocent children, women, and the widespread destruction of our city. The thought that our own families could be targeted weighs heavily on our minds. I recall the anguish of rescuing my own children from the debris of a demolished house, trying to balance the role of a photographer with that of a terrified parent. It’s a trauma that lingers, but I am grateful they survived with minor injuries. We share these images with the outside world, hoping to convey the reality of our experiences. Yet, we understand that those who view our work may never fully comprehend the depth of our pain, the constant threat to our safety, and the psychological toll of living amidst conflict and uncertainty. Our photographs depict the painful truth of life here and shed light on the world’s hypocrisy towards Gaza.”مصدر الصورة (اليونيسيف)
استشهدت الطفلة الصغيرة مع 3 من أشقائها بعد أن عاشت الأم لساعات على أمل انتشالهم أحياء من قبل المسعفين (اليونيسيف)
24 February 2024, donation point in Rafah in the southern Gaza Strip. “These children stand in a tekiah, a place where food is given, in Rafah, right next to schools transformed into displacement camps. The girl was yelling at a man distributing food to grab his attention before the food ran out. It did not take long for the food to run out.”مصدر الصورة (اليونيسيف)
الجوع هو الموت البطيء في غزة، يقف هؤلاء الأطفال في التكية، وهو مكان يقدم الطعام في رفح (اليونيسيف)