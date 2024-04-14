صرخات الحرب في غزة

في غزة حكاية تتجدد، خلق أبطالها من رحم مدينة ما زالت تعاني الحرب، هناك أبطال يتساقطون من حين لآخر، لكن على الجانب الآخر تبدأ ولادة أبطال آخرين يسيرون خلف نهج أسلافهم ونرى الألم يزيدهم إصرارا.

وبعد مرور نحو 6 أشهر على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة والتي أدت إلى تدمير جزء كبير من القطاع ووقوع كارثة إنسانية، يحاول الوسطاء التوصل إلى وقف إطلاق النار لتسريع تقديم المساعدات لسكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة والذين يعانون من وضع معيشي مأساوي.