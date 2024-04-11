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6 أشهر من العدوان الإسرائيلي ونزيف مستشفيات غزة لم يتوقف

واقع مستشفيات غزة بعد 6 أشهر من العدوان.
حرق المستشفيات في غزة لم يوقفها عن العمل ولو بطرق تقليدية (الجزيرة)
أحمد حافظ
11/4/2024

بعد مرور أكثر من 6 أشهر من عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يصف رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا الدكتور رياض مشارقة الوضع الصحي هناك بأنه كوارث بعضها فوق بعض، حيث لا توجد أدنى معايير الرعاية الصحية التي يمكن أن تقدم لبشر.

كما أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عند إحراق المستشفيات وقصفها، كما فعل في مستشفيات الشفاء وكمال عدوان وخان يونس، بل يمنع دخول أبسط الأدوات والمستلزمات الطبية، فضلا عن المضادات الحيوية والأدوية المنقذة للحياة.

قدم الأجهزة وتهالكها لم يمنع تقزيم الرعاية الصحية.JPG
تهالك الأجهزة الطبية لم يمنع تقديم الرعاية الصحية في قطاع غزة رغم مرور 6 أشهر من العدوان الإسرائيلي (الجزيرة)
إجراء جراحة في الأرجل وكادر تمريض لا يكفي
فرق التمريض لم تعد قادرة على تغطية كل العمليات الجراحية فيعتمد الأطباء على أنفسهم (الجزيرة)
متابعة المرضى في غرف غرف تفتقد التجهيزات الضرورية
غرف المرضى العادية خُصصت للعناية المركزة والإفاقة بعد العمليات من دون أي مقومات لتقديم هذه الخدمات (الجزيرة)
العمليات تتم في طرق المستشفيات.
بعد قصف العديد من مستشفيات القطاع لا مانع من إجراء العمليات في الطرقات أو أي غرفة فارغة (الجزيرة)
وجبة إفطار في إحدى غرف المستشفى الأوروبي بعد يوم صوم شاق .jpeg
ولا مانع من وجبة إفطار على أرضية إحدى غرف المستشفى الأوروبي بعد صيام وعمل لا يتوقف (الجزيرة)
نقاشات طبية لا تتوقف.
ملفات طبية ونقاشات بين الأطباء لا تتوقف (الجزيرة)
إنقاذ ذراع أحد الجرحى وإجراء جراحة تجميلية رغم عدم توافر الإمكانات التي يمنع الاحتلال دخولها إلى قطاع غزة (الجزيرة)
طلبة الطب في القطاع يبذلون جهودا كبيرة.JPG
طلبة الطب في قطاع غزة يبذلون جهودا كبيرة بعد هذا العدوان الذي أنضجهم قبل الآوان (الجزيرة)