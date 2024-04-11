بالصور.. 6 أشهر من العدوان الإسرائيلي ونزيف مستشفيات غزة لم يتوقف

بعد مرور أكثر من 6 أشهر من عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يصف رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا الدكتور رياض مشارقة الوضع الصحي هناك بأنه كوارث بعضها فوق بعض، حيث لا توجد أدنى معايير الرعاية الصحية التي يمكن أن تقدم لبشر.

كما أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عند إحراق المستشفيات وقصفها، كما فعل في مستشفيات الشفاء وكمال عدوان وخان يونس، بل يمنع دخول أبسط الأدوات والمستلزمات الطبية، فضلا عن المضادات الحيوية والأدوية المنقذة للحياة.