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بالصور.. الجامع القبلي بالمسجد الأقصى

المُصلى القبلي
الجامع القبلي من أبرز معالم المسجد الأقصى ومخصص لصلاة الرجال (الجزيرة)
5/3/2024

القدس المحتلة- يرجع البناء الحالي للجامع القِبلي في المسجد الأقصى إلى العصر الأموي، وهو بناء مسقوف تعلوه قبة رصاصية، ويقع جنوبي المسجد باتجاه القِبلة.

والجامع القبلي هو المصلى الرئيس في المسجد الأقصى، وفيه تُلقى خطبة الجمعة وتقام الصلاة، ويقع في الجهة المقابلة لقبة الصخرة من الجهة الجنوبية.

أما باني الجامع، فهو الخليفة عبد الملك بن مروان، وأتمه ابنه الوليد بين عامي 86 و96 هجرية (705 و714 ميلادية).

وعلى مر العصور، أعيد بناء الجامع القبلي وترميمه نتيجة العوامل الطبيعية والزلازل، واليوم يتكون من 7 أروقة، أكبرها الأوسط.

خلال السنوات الأخيرة، تحول الجامع القبلي إلى نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال التي تقتحمه في أثناء شهر رمضان لإخراج المعتكفين منه، إذ تمنع بقاء المصلين فيه بعد صلاة العشاء.

المُصلى القبلي
الجامع القبلي يتكون من 7 أروقة، أكبرها الأوسط (الجزيرة)
المُصلى القبلي
بناء الجامع القبلي بدأه الخليفة عبد الملك بن مروان، وأتمه ابنه الوليد بين عامي 86 و96 هجرية (الجزيرة)
المُصلى القبلي
نقش على أحد أقواس الجامع القبلي يشير إلى تجديد بنائه في عهد السلطان الناصر محمد قلاوون (الجزيرة)
المُصلى القبلي
قبة الصخرة تقابل الجامع القبلي وتقع في الجهة الشمالية من المسجد الأقصى (الجزيرة)
المُصلى القبلي
مساحة الجامع القبلي تبلغ نحو 4 آلاف متر مربع ويتسع لنحو 5500 مصل (الجزيرة)
المُصلى القبلي
قبة الجامع القبلي من الداخل، وهي من الخارج مغطاة بألواح رصاصية (الجزيرة)
المُصلى القبلي
نقش يشير إلى تجديد الجامع القبلي بإشراف المجلس الإسلامي الأعلى بين عامي 1357 و1362 هجرية (الجزيرة)
المُصلى القبلي
نقش يتضمن الآية "سبحان الذي أسرى بعبده..."، وفي الإطار البسملة ثم آيات من سورة الأعراف (الجزيرة)
المُصلى القبلي
يبلغ طول الجامع القبلي نحو 80 مترا، وعرضه نحو 55 مترا (الجزيرة)
المُصلى القبلي
خلال السنوات الأخيرة، كرر الاحتلال اقتحام الجامع القبلي، وأطلق القنابل، واعتقل معتكفين من داخله (الجزيرة)
اقتحام الأقصى اليوم
اقتحام الأقصى يتكرر منذ سنوات خلال شهر رمضان بهدف إخراج المصلين لتسهيل اقتحامات المستوطنين (أرشيف الجزيرة)
مواجهات عنيفة وقعت في المسجد الأقصى بين المعتكفين والمستوطنين المتطرفين الذين اقتحموا الحرم القدسي
جنود الاحتلال يستخدمون الرصاص والقنابل الصوتية والغازية خلال اقتحامهم الجامع القبلي (مواقع التواصل)