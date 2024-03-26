بالصور

بالصور

صور.. تعرف على "باب الرحمة" أحد أبواب المسجد الأقصى

معالم المسجد الأقصى - باب الرحمة
يقع باب الرحمة في مقطع مشترك من سور الأقصى والقدس شرقي المسجد (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
26/3/2024

القدس المحتلة – بني باب الرحمة -أحد أبواب المسجد الأقصى في سوره الشرقي- في العهد الأموي نحو 1300م، في مقطع من سور مشترك بين المسجد ومدينة القدس.

بعد تحرير القدس عام 1187م، أغلقه صلاح الدين الأيوبي في إطار إجراء أمني لحماية المدينة، وحوّله إلى مكان للصلاة، واستمر كذلك في الفترتين المملوكية والعثمانية، لكنه واجه تحديات في عهد الانتداب البريطاني ثم الاحتلال الإسرائيلي، ومع ذلك تم ترميمه، واتخذت لجنة التراث الإسلامي منه مقرا لها، لكن سرعان ما أغلقه الاحتلال.

في منتصف فبراير/شباط 2019، أقفل الاحتلال البوابة الحديدية المؤدية إلى درج حجري يقود نحو مصلى باب الرحمة، مما أثار حفيظة المصلين الذين أزالوا السلاسل والأقفال، فشهد المسجد موجة توتر إثر تكرار اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمكان.

في المقابل، تتواصل محاولات تهويد باب الرحمة، وتتكرر اقتحامات المستوطنين وأداء طقوس دينية فيه، ليظل بؤرة اشتعال قد تؤدي لتفجير الأوضاع في أي وقت.

معالم المسجد الأقصى - باب الرحمة
ينزل الزائر إلى باب الرحمة عبر سلم حجري (الجزيرة)
معالم المسجد الأقصى - باب الرحمة
يتكوّن الباب من بوابتين يفصل بينهما عمود حجري (الجزيرة)
معالم المسجد الأقصى - باب الرحمة
يتكون مصلى باب الرحمة، بمحاذاة الباب، من جزء مسقوف وآخر مكشوف (الجزيرة)
معالم المسجد الأقصى - باب الرحمة
استُخدم الجزء المسقوف من المصلى سابقا مكتبا للجنة التراث الإسلامي، لكن الاحتلال أغلقه في العام 2003 (الجزيرة)
معالم المسجد الأقصى - باب الرحمة
باب الرحمة كما يبدو من خارج سور المسجد الأقصى (الجزيرة)
معالم المسجد الأقصى - باب الرحمة
يغلب على بناء الباب النقوش والتيجان المزخرفة (الجزيرة)
معالم المسجد الأقصى - باب الرحمة
يعود بناء باب الرحمة إلى العهد الأموي في حدود 1300م (الجزيرة)
معالم المسجد الأقصى - باب الرحمة
تحاول دائرة الأوقاف الإسلامية ترميم المسجد لكن الاحتلال يرفض (الجزيرة)
معالم المسجد الأقصى - باب الرحمة
باب الرحمة محل أطماع الاحتلال والمستوطنين (الجزيرة)
معالم المسجد الأقصى - باب الرحمة
الجزء المسقوف قبالة باب الرحمة بحاجة إلى صيانة وترميم (الجزيرة)
معالم المسجد الأقصى - باب الرحمة
بناء مزخرف يعود إلى العهد الأموي في مجمله (الجزيرة)
معالم المسجد الأقصى - باب الرحمة
نقطة عسكرية للاحتلال قبالة الجزء المسقوف من باب الرحمة (الجزيرة)
معالم المسجد الأقصى - باب الرحمة
من أعلى باب الرحمة يمكن رؤية قبة الصخرة (الجزيرة)