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درنة الليبية.. إعادة إعمار وسط انقسام سياسي وحيرة الأهالي

رغم مرور شهرين ما زالت مياه الفيضانات وآثار التدمير جاثمة في قلب مدينة درنة -الصور مصدرها: مجموعة الأزمات الدولية
مدينة درنة (شرقي ليبيا) يقطنها نحو 120 ألف نسمة وتعرضت لتدمير كبير بعد العاصفة دانيال (مجموعة الأزمات الدولية)
أحمد حافظ
24/3/2024-|آخر تحديث: 24/3/202405:37 م (بتوقيت مكة المكرمة)

بعد مرور نحو 6 أشهر على كارثة الفيضانات التي ضربت الشرق الليبي، بدأت مدينة درنة تلتقط أنفاسها، ويمارس سكانها شيئا مما كانوا عليه قبل سبتمبر/أيلول الماضي، وأصبح من الممكن إحصاء حجم الأضرار الحقيقي.

لكن البنك الدولي يقول إن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت شرقي ليبيا تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار، وإن تأثير الكارثة طال ما يقرب من 1.5 مليون شخص؛ أي ما يعادل 22% من سكان ليبيا.

وتقول خبيرة الشؤون الليبية بمجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني إنه لا يمكن الانتهاء من مشروع متكامل لإعادة الإعمار بدرنة في ظل الانقسام السياسي بين حكومتي شرق ليبيا وطرابلس.

وتضيف غازيني أن حركة إعادة الإعمار بدأت بالفعل، وهناك عمل على إعادة الإعمار وبناء الجسور ومحطات توليد الكهرباء، ولكن كل ذلك ليس في إطار خطة شاملة، ووسط تساؤلات السكان عن مصير مدينتهم القديمة.

صور جوية لدرنة من مكتب الجزيرة في ليبيا للاستخدام الداخلي فقط
صورة جوية لمدينة درنة عقب وقوع الكارثة في سبتمبر/أيلول 2023 (الجزيرة)
هنا أثر لما كان يطلق عليه سد أبو منصور -مصدر الصورة مجموعة الأزمات الدولية
بقايا سد بومنصور الذي انهار نتيجة الأمطار الغزيرة وكانت سعته التخزينية 22.5 مليون متر مكعب (مجموعة الأزمات الدولية)
مسجد الصحابة أحد أبرز معالم مدينة درنة ونال منه الدمار نتيجة العااصف دانيال-مصدر الصورة مجموعة الأزمات الدولية
مسجد الصحابة افتتح عام 1975 وأصبح أكبر مسجد في مدينة درنة وأحد أكبر مساجد ليبيا لكنه لم يسلم من الكارثة (مجموعة الأزمات الدولية)
مياه الفياضانات ما زالت تمود في مدينة درنة-مصدر الصورة مجموعة الأزمات الدولية
بعد نحو شهرين بقيت مياه الفيضانات في قلب مدينة درنة القديمة مع تضرر نحو 1.5 مليون شخص بما يعادل 22% من سكان ليبيا (مجموعة الأزمات الدولية)
قلب المدينة تدمر كاملا-مصدر الصورة مجموعة الأزمات الدولية
منطقة الوادي كانت الأكثر عرضة للتدمير بعد تضرر نحو 18 ألف وحدة سكنية (مجموعة الأزمات الدولية)
الحياة تبدأ نبضا خفيفا في قلب مدينة درنة بعد الكارثة بشهرين-مصدر الصورة مجموعة الأزمات الدولية
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الحياة تنبض نبضا خفيفا في قلب مدينة درنة من بين ركام البيوت المهدمة وحطامها (مجموعة الأزمات الدولية)
الآن يمكن للعابرين المرور في منطقة الوادي نحو مسجد الصحابة-مصدر الصورة مجموعة الأزمات الدولية
بعد 6 أشهر من الكارثة، أصبح بالإمكان المرور في منطقة الوادي بقلب مدينة درنة نحو مسجد الصحابة الذي يشهد بدء عمليات الترميم (مجموعة الأزمات الدولية)
شوارع غير معبدة في قلب المدينة-مصدر الصورة مجموعة الأزمات الدولية
حجم الأضرار والخسائر بلغ نحو 1.65 مليار دولار (مجموعة الأزمات الدولية)
مخطط بناء مدينة جديدة في درنة لاستيعاب النازحين ومن تهدمت بيوتهم -مصدر الصورة مجموعة الأزمات الدولية
مخطط بناء مدينة جديدة في درنة لاستيعاب نحو 44 ألف شخص من النازحين ومن تهدمت بيوتهم (مجموعة الأزمات الدولية)
بدء أعمال البناء
البنك الدولي يقدر تكلفة التعافي وإعادة الإعمار في شرقي ليبيا بنحو 1.8 مليار دولار (مجموعة الأزمات الدولية)
نموذج للوحدات السكنية الجديدة (1)-مصدر الصورة مجموعة الأزمات الدولية
نموذج للوحدات السكنية الجديدة التي ستسلم للنازحين ومن تهدمت بيوتهم نتيجة العاصفة دانيال (مجموعة الأزمات الدولية)
محكمة درنة تنظر في محاكمة المسؤولين عن انهيار السدود-مصدر الصورة مجموعة الأزمات الدولية
بعد مرور 6 أشهر محكمة درنة تنظر في محاكمة المسؤولين عن انهيار سدي بومنصور والبلاد (مجموعة الأزمات الدولية)