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من معالم القدس.. القصور الأموية فريسة التهويد والتزوير

فلسطين-القدس-القصور الأموية - 5 مارس 2024 - الجزيرة نت
القصور الأموية تتعرض لحملة تهويد ممنهجة (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
18/3/2024

القدس المحتلة – إبان فترة حكمهم، أقام الأمويون (41ـ132هـ/661ـ750م) قصورا بمحاذاة المسجد الأقصى أثرت فيها عوامل الطبيعة والحروب، لكن ما زالت آثارها باقية إلى يومنا هذا، ومع احتلال شرقي القدس عام 1967 تحوّلت تلك القصور إلى فريسة للتهويد والحفريات الإسرائيلية.

وتتعرض القصور إلى حملة مستمرة، كما أن الحفريات وأعمال التنقيب ومظلات حديثة تشوّه صورة المكان بعدة مواقع، ويتحكم الاحتلال أيضا في الدخول إليها واستقبال السياح مع تزوير الرواية الحقيقية عن المكان.

وعرف عن الفترة الأموية أنها كانت زاخرة بالثقافة والفن والعلم والفن المعماري، الذي ينعكس جليا في بناء أسوار الأقصى وأبوابه وبناء قبة الصخرة والجامع القبلي.

فلسطين-القدس-القصور الأموية - 5 مارس 2024 - الجزيرة نت
الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على القصور الأموية ويتحكم في دخول الوفود السياحية (الجزيرة)
فلسطين-القدس-القصور الأموية - 5 مارس 2024 - الجزيرة نت
لوحات إرشادية تهويدية باللغتين الإنجليزية والعبرية دون العربية متجاهلة تاريخ المكان وهويته (الجزيرة)
فلسطين-القدس-القصور الأموية - 5 مارس 2024 - الجزيرة نت
القصور الأموية تحاذي الجدار الشرقي للمسجد الأقصى (الجزيرة)
فلسطين-القدس-القصور الأموية - 5 مارس 2024 - الجزيرة نت
القصور بنيت من الحجر الطبيعي، وتميزت بتفاصليها المتشابهة حيث تبدأ من السور المحيط بالمبنى ثم الصحن الداخلي (الجزيرة)
فلسطين-القدس-القصور الأموية - 5 مارس 2024 - الجزيرة نت
الاحتلال استحدث سلالم وأجرى حفريات في عدة مواقع بمنطقة القصور (الجزيرة)
فلسطين-القدس-القصور الأموية - 5 مارس 2024 - الجزيرة نت
لافتات وضعها الاحتلال بمعلومات تهويدية تخالف تاريخ المكان العربي الإسلامي (الجزيرة)
فلسطين-القدس-القصور الأموية - 5 مارس 2024 - الجزيرة نت
الاحتلال منح جمعية "إلعاد" الاستيطانية حق إدارة منطقة القصور عام 2017 (الجزيرة)
فلسطين-القدس-القصور الأموية - 5 مارس 2024 - الجزيرة نت
منطقة القصور شهدت حفريات أثرية إسرائيلية مكثفة منذ احتلال شرقي القدس عام 1967 (الجزيرة)
فلسطين-القدس-القصور الأموية - 5 مارس 2024 - الجزيرة نت
عبد الملك بن مروان -خامس خلفاء بني أمية- وابنه الوليد شيّدا هذه القصور التي تعرضت للزلازل وعوامل الطبيعة (الجزيرة)
فلسطين-القدس-القصور الأموية - 5 مارس 2024 - الجزيرة نت
بلدة سلوان المقدسية في الجهة المقابلة للقصور الأموية (الجزيرة)
فلسطين-القدس-القصور الأموية - 5 مارس 2024 - الجزيرة نت
بناء القصور تميز بوجود حدائق وبطوابق أحيانا (الجزيرة)
فلسطين-القدس-القصور الأموية - 5 مارس 2024 - الجزيرة نت
القصور الأموية وإلى الشرق منها جبل الزيتون (الجزيرة)