من معالم القدس.. القصور الأموية فريسة التهويد والتزوير

القدس المحتلة – إبان فترة حكمهم، أقام الأمويون (41ـ132هـ/661ـ750م) قصورا بمحاذاة المسجد الأقصى أثرت فيها عوامل الطبيعة والحروب، لكن ما زالت آثارها باقية إلى يومنا هذا، ومع احتلال شرقي القدس عام 1967 تحوّلت تلك القصور إلى فريسة للتهويد والحفريات الإسرائيلية.

وتتعرض القصور إلى حملة مستمرة، كما أن الحفريات وأعمال التنقيب ومظلات حديثة تشوّه صورة المكان بعدة مواقع، ويتحكم الاحتلال أيضا في الدخول إليها واستقبال السياح مع تزوير الرواية الحقيقية عن المكان.

وعرف عن الفترة الأموية أنها كانت زاخرة بالثقافة والفن والعلم والفن المعماري، الذي ينعكس جليا في بناء أسوار الأقصى وأبوابه وبناء قبة الصخرة والجامع القبلي.