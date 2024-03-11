أجواء أول أيام رمضان في القدس المحتلة

القدس المحتلة- تستقبل مدينة القدس شهر رمضان المبارك هذا العام على وقع إجراءات إسرائيلية مشددة وانتشار كثيف لعناصر شرطة الاحتلال في أنحاء المدينة وعلى أبواب المسجد الأقصى.

وتضامنا مع قطاع غزة وخلافا لما هو معتاد غابت عن المدينة وخاصة البلدة القديمة مظاهر الزينة، فيما تبدو الأسواق هادئة ودون زحام.

ورغم الملاحقات الإسرائيلية استطاع مئات المقدسيين الليلة الماضية أداء صلاة التراويح في المسجد الأقصى، فيما تعذر وصول المئات ما دفعهم لأداء الصلاة في الشوارع وعلى الأبواب المؤدية إلى المسجد.