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أجواء أول أيام رمضان في القدس المحتلة

اليوم الأول من رمضان في القدس - خاص بالجزيرة نت 11 مارس 2024
غياب الزحام عن منطقة باب العامود خلافا للمعتاد في ساعات مساء أيام رمضان (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
11/3/2024

القدس المحتلة- تستقبل مدينة القدس شهر رمضان المبارك هذا العام على وقع إجراءات إسرائيلية مشددة وانتشار كثيف لعناصر شرطة الاحتلال في أنحاء المدينة وعلى أبواب المسجد الأقصى.

وتضامنا مع قطاع غزة وخلافا لما هو معتاد غابت عن المدينة وخاصة البلدة القديمة مظاهر الزينة، فيما تبدو الأسواق هادئة ودون زحام.

ورغم الملاحقات الإسرائيلية استطاع مئات المقدسيين الليلة الماضية أداء صلاة التراويح في المسجد الأقصى، فيما تعذر وصول المئات ما دفعهم لأداء الصلاة في الشوارع وعلى الأبواب المؤدية إلى المسجد.

اليوم الأول من رمضان في القدس - خاص بالجزيرة نت 11 مارس 2024
العدوان على غزة ألقى بظلاله على استقبال المقدسيين لشهر رمضان (الجزيرة)
اليوم الأول من رمضان في القدس - خاص بالجزيرة نت 11 مارس 2024
حركة تجارية خفيفة تقتصر غالبا على سكان القدس في ظل منع فلسطينيي الضفة من دخول المدينة (الجزيرة)
اليوم الأول من رمضان في القدس - خاص بالجزيرة نت 11 مارس 2024
تعزيزات مكثفة للشرطة في أنحاء القدس وبشكل خاص أبواب القدس القديمة (الجزيرة)
اليوم الأول من رمضان في القدس - خاص بالجزيرة نت 11 مارس 2024
منذ بدء العدوان على غزة يشتكي التجار المقدسيون من الركود (الجزيرة)
اليوم الأول من رمضان في القدس - خاص بالجزيرة نت 11 مارس 2024
تميز اليوم الأول بطقس معتدل في القدس لكن للعصائر حضورها على موائد المقدسيين (الجزيرة)
صور صلاة العشاء والتراويح ليلة ١ رمضان في القدس الشريف
مئات الفلسطينيين تمكنوا من أداء صلاة تراويح الليلة الأولى من رمضان بالأقصى (الجزيرة)
صور صلاة العشاء والتراويح ليلة ١ رمضان في القدس الشريف
الاحتلال استبق شهر رمضان بالإعلان عن قيود على الصلاة في المسجد الأقصى (الجزيرة)
صور صلاة العشاء والتراويح ليلة ١ رمضان في القدس الشريف
سكان البلدة القديمة من القدس توافدوا إلى المسجد الأقصى فور إعلان ثبوت هلال شهر رمضان (الجزيرة)
صلاة التراويح بالمسجد الأقصى في الليلة الأولى من رمضان
صلاة التراويح بالمسجد الأقصى في الليلة الأولى من رمضان (مواقع التواصل)
صلاة التراويح بالمسجد الأقصى في الليلة الأولى من رمضان
الاحتلال حدد سن 40 عاما لمن يسمح لهم بدخول الأقصى من المقدسيين (مواقع التواصل)
صلاة التراويح بالمسجد الأقصى في الليلة الأولى من رمضان
جانب من صلاة التراويح بالأقصى الليلة الأولى من رمضان (مواقع التواصل)
مقدسيون منعوا من الوصول إلى المسجد الأقصى يؤدون صلاة التراويح في الطرقات المؤدية إليه (ممواقع التواصل)
مقدسيون منعوا من الوصول إلى المسجد الأقصى يؤدون صلاة التراويح في الطرقات (مواقع التواصل)