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سياسة|سوريا

بعد عام.. آثار الزلزال المدمّر لا تزال حاضرة شمال سوريا

المعلمة مجدولين بعد إصابتها بهرس في الظهر لم يبقى لها مسكن سوى هذه الخيمة على أنقاض منزلها
المعلمة مجدولين بعد إصابتها بهرس في الظهر لم يبق لها مسكن سوى هذه الخيمة على أنقاض منزلها (الجزيرة)
معاذ العباس
6/2/2024

جنديرس- مرّ عام على الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا وتركيا خلال ساعات الفجر الأولى يوم 6 فبراير/شباط عام 2023، الذي خلّف 10 آلاف و24 ضحية سورية بينهم 5439 لاجئا في تركيا، وأكثر من 25 ألف مصاب.

وعادت الكثير من العوائل للسكن في منازلهم المدمرة بعد العجز عن تأمين مسكن بديل، بينما لجأ آخرون لبناء خيمة فوق أنقاض بيوتهم.

التقينا الطفلة مريم ذات الـ12ربيعا وهي مصابة "بمتلازمة الهرس"، وتحدثت عن تعلقها بدراستها رغم معاناتها من مخلفات إصابتها جراء الزلزال وقالت "لا أريد أن أخسر سنة دراسية من حياتي فأنا قادرة على الذهاب للمدرسة على العكازات".

أثار الزلزال المتبقية على الأبنية السكنية في مدينة جديرس
آثار الزلزال المتبقية على الأبنية السكنية في مدينة جنديرس (الجزيرة)
الخيمة التي بنتها عائلة مريم مكان منزلهم المدمر
خيمة عائلة الطفلة السورية مريم المصابة "بمتلازمة الهرس" التي بنتها مكان منزل عائلتها المدمر (الجزيرة)
يجلس قاسم أمام الخيمة التي جعل منها مكان للبيع لتأمين لقمة العيش بعد دمار دكانه
قاسم يجلس أمام الخيمة التي جعل منها مكانا للبيع لتأمين لقمة العيش بعد دمار دكانه (الجزيرة)
أصبح المطبخ مكشوف دون سقف مع القليل من الأمتعة الذي استطاع إخراجها صالح من منزله_
أحد المطابخ مكشوف دون سقف مع أمتعة قليلة استطاع إخراجها المواطن صالح من منزله عقب الزلزال المدمر (الجزيرة)
من بين الأنقاض والدمار تعود الحياة للنبض من جديد في هذا الحي الذي دمر بشكل شبه كامل.jpg
من بين الأنقاض والدمار تعود الحياة للنبض من جديد في هذا الحي في منطقة جنديرس الذي دُمر بشكل شبه كامل (الجزيرة)
الخيمة التي تسكن بها مريم وعائلتها
الخيمة التي تسكنها الطفلة مريم المصابة بمتلازمة الهرس وعائلتها (الجزيرة)
مضى عام كامل على الزلزال ومازالت عائلة أبو محمود تعمل بين كل وقت وأخر على إخراج قسم من أنقاض منزلهم_
عائلة أبو محمود ما تزال تعمل على إخراج قسم من أنقاض منزلهم المدمر بعد مرور عام كامل على الزلزال (الجزيرة)
تصر عائلة أحمد على البقاء في الغرفة الوحيدة التي بقيت مماسكة رغم تصدعها بعد تدمير باقي أجزاء المنزل جراء الزلزال المدمر في مدينة جنديرس شمال غرب سوريا
عائلة أحمد تصر على البقاء في الغرفة الوحيدة التي بقيت متماسكة رغم تصدعها جراء الزلزال المدمر في جنديرس شمال غرب سوريا (الجزيرة)