جنديرس- مرّ عام على الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا وتركيا خلال ساعات الفجر الأولى يوم 6 فبراير/شباط عام 2023، الذي خلّف 10 آلاف و24 ضحية سورية بينهم 5439 لاجئا في تركيا، وأكثر من 25 ألف مصاب.

وعادت الكثير من العوائل للسكن في منازلهم المدمرة بعد العجز عن تأمين مسكن بديل، بينما لجأ آخرون لبناء خيمة فوق أنقاض بيوتهم.

التقينا الطفلة مريم ذات الـ12ربيعا وهي مصابة "بمتلازمة الهرس"، وتحدثت عن تعلقها بدراستها رغم معاناتها من مخلفات إصابتها جراء الزلزال وقالت "لا أريد أن أخسر سنة دراسية من حياتي فأنا قادرة على الذهاب للمدرسة على العكازات".