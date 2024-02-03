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القدس|فلسطين

الاستيطان يهدد ربع مساحة الحي الأرمني بالقدس

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محاولات للاستيلاء على 25% من إجمالي مساحة دير الأرمن (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
3/2/2024

القدس المحتلة- في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اقتحم 15 مستوطنا إسرائيليا بسلاحهم قطعة أرض في حي الأرمن في البلدة القديمة من القدس، يطلق عليها "حديقة البقر"، مستغلين انشغال العالم بالعدوان على غزة.

وفي 15 و16من الشهر نفسه، أمرت شرطة الاحتلال سكان الحي، بإخلاء قطعة الأرض التي يعتصمون فيها رفضا لمحاولات تهدف إلى الاستيلاء عليها لأغراض استيطانية، واعتقلت بعضهم، ومنذ ذلك اليوم يواصل ناشطون من الأرمن الاعتصام ضد الاستيلاء على أراضي حيّهم.

وينتشر حديث عن شبهات بصفقتين سريتين لبيع أو تأجير ما مساحته 11 ألفا و500 متر مربع، أي نحو ربع مساحة حي الأرمن في القدس، مع جهات ظاهرها استثمارية تقف وراءها جمعيات استيطانية.

تكليف بألبوم صور-حي الأرمن
مواطنون مقدسيون من الطائفة الأرمنية في اعتصام مستمر ضد محاولات الاستيلاء على أراضي الحي (الجزيرة)
تكليف بألبوم صور-حي الأرمن
سكان الحي الأرمني يتهمون مسؤولين في البطريركية الأرمنية بالوقوف وراء بيع أو تأجير أرض "حديقة البقر" (الجزيرة)
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مستوطنون يهدمون سورا يحيط بأرض مستهدفة بالاستيطان (الجزيرة)
تكليف بألبوم صور-حي الأرمن
مواطنون أرمن يعلّقون علم طائفتهم على عوائق وضعوها لمنع دخول المستوطنين لأرضهم (الجزيرة)
تكليف بألبوم صور-حي الأرمن
وجود الأرمن في فلسطين يعود إلى القرن الرابع الميلادي (الجزيرة)
تكليف بألبوم صور-حي الأرمن
نحو 1000 مواطن أرمني يسكنون في حي سُمي باسمهم في القدس القديمة (الجزيرة)
تكليف بألبوم صور-حي الأرمن
إلى جانب علم طائفتهم، يرفع أرمن القدس علم أرمينيا (الجزيرة)