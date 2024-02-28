طهران- بعد أسبوع من انطلاقها، توشك فترة الحملات الدعائية لانتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة في إيران على الانتهاء بحلول فجر الغد الخميس، ليستعد الإيرانيون، بعد 24 ساعة من دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، للتصويت في الاستحقاق الانتخابي المقرر مطلع مارس/آذار المقبل.

ومع انتهاء الحملات الدعائية التي استمرت أسبوعا، ستصبح جميع أشكالها محظورة وفق المادة 56 من قانون الانتخابات البرلمانية والمادة 23 من قانون انتخابات مجلس خبراء القيادة.

ويتنافس في الانتخابات التشريعية نحو 15 ألفا و200 مترشح على 290 مقعدا برلمانيا، 30 منها للعاصمة طهران التي تعتبر أكبر دائرة انتخابية في البلاد. كما سيختار الناخبون الإيرانيون، الذين بلغ عددهم 61 مليونا و172 ألفا و298 شخصا، أعضاء مجلس خبراء القيادة المؤلف من 88 عضوا من رجال الدين لمدة 8 سنوات.