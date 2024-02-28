بالصور

بالصور|إيران

بداية الصمت الانتخابي.. إيران على أبواب أهم استحقاق

8- يتألف مجلس خبراء القيادة من 88 عضوا من رجال الدين ينتخبون لمدة 8 سنوات (الجزيرة)
مجلس خبراء القيادة يتألف من 88 عضوا من رجال الدين يُنتخبون لمدة 8 سنوات (الجزيرة)
رسول آل حائي
28/2/2024-|آخر تحديث: 28/2/202409:25 م (بتوقيت مكة المكرمة)

طهران- بعد أسبوع من انطلاقها، توشك فترة الحملات الدعائية لانتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة في إيران على الانتهاء بحلول فجر الغد الخميس، ليستعد الإيرانيون، بعد 24 ساعة من دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، للتصويت في الاستحقاق الانتخابي المقرر مطلع مارس/آذار المقبل.

ومع انتهاء الحملات الدعائية التي استمرت أسبوعا، ستصبح جميع أشكالها محظورة وفق المادة 56 من قانون الانتخابات البرلمانية والمادة 23 من قانون انتخابات مجلس خبراء القيادة.

ويتنافس في الانتخابات التشريعية نحو 15 ألفا و200 مترشح على 290 مقعدا برلمانيا، 30 منها للعاصمة طهران التي تعتبر أكبر دائرة انتخابية في البلاد. كما سيختار الناخبون الإيرانيون، الذين بلغ عددهم 61 مليونا و172 ألفا و298 شخصا، أعضاء مجلس خبراء القيادة المؤلف من 88 عضوا من رجال الدين لمدة 8 سنوات.

13- مجلس صيانة الدستور يبدد آمال التيار الإصلاحي بالعودة إلى السلطة عبر إبعاد مرشحيه في الانتخابات البرلمانية(الجزيرة)
مجلس صيانة الدستور يبدد آمال التيار الإصلاحي بالعودة إلى السلطة عبر إبعاد مرشحيه في الانتخابات البرلمانية (الجزيرة)
9- مجلس خبراء القيادة الذي يتولى انتخاب المرشد الأعلى للثورة، وخلعه عندما يعجز عن أداء واجباته (الجزيرة)
مجلس خبراء القيادة يتولى انتخاب المرشد الأعلى للثورة وخلعه عندما يعجز عن أداء مهامه (الجزيرة)
14- مجلس خبراء القيادة يمتلك صلاحية اختيار المرشد الأعلى في إيران الاشراف على عمله (الجزيرة)
مجلس خبراء القيادة يمتلك صلاحية اختيار المرشد الأعلى في إيران والإشراف على عمله (الجزيرة)
15- الساعات الأخيرة قبل بدء الصمت الانتخابي في إيران (الجزيرة)
الساعات الأخيرة قبل بدء الصمت الانتخابي في إيران (الجزيرة)
1- ينتخب الإيرانيون يوم الجمعة المقبل أعضاء مجلس الشورى الـ290 لمدّة 4 سنوات (الجزيرة)
ينتخب الإيرانيون يوم الجمعة المقبل أعضاء مجلس الشورى الـ290 لمدّة 4 سنوات (الجزيرة)
2- 61 مليونا و172 ألفا و298 إيرانيا يحق لهم التصويت في انتخابات 2024 (الجزيرة)
61 مليونا و172 ألفا و298 إيرانيا يحق لهم التصويت في انتخابات 2024 (الجزيرة)
19-برودة موجة الصقيع انعكست على المشهد الانتخابي في إيران (الجزيرة)
برودة موجة الصقيع انعكست على المشهد الانتخابي في إيران (الجزيرة)
16-)المرشحين بلغ 15 ألفا و200 مرشح للانتخابات التشريعية (الجزيرة)
عدد المترشحين بلغ 15 ألفا و200 مترشح للانتخابات التشريعية (الجزيرة)
5- يحق لأكثر من 61 مليون إيراني المشاركة في انتخابات الأول مارس المقبل عبر نحو 59 ألف مركز اقتراع موزعة على ربوع البلاد (الجزيرة)
يحق لأكثر من 61 مليون إيراني المشاركة في انتخابات الأول من مارس/آذار المقبل عبر نحو 59 ألف مركز اقتراع بكافة أنحاء البلاد (الجزيرة)
12- تجري الانتخابات الإيرانية في ظل استياء متزايد في إيران إزاء غلاء المعيشة (الجزيرة)
تجري الانتخابات الإيرانية في ظل استياء متزايد إزاء غلاء المعيشة (الجزيرة)