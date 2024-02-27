بالصور

بالصور

جعلت الدوحة وجهة عالمية للتكنولوجيا.. استمرار فعاليات قمة الويب

صور عامة من القمة
على مدار 5 سنوات، تستضيف قطر 5 نسخ متتالية من قمة الويب(الجزيرة)
أحمد رضا
27/2/2024

الدوحة – تتواصل بقطر فعاليات "قمة الويب 2024" حتى يوم 29 فبراير/ شباط الجاري، حيث تستضيف دولة قطر النسخة الأولى من هذه القمة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكانت القمة قد انطلقت، مساء الاثنين الماضي، وتشهد مشاركة آلاف رواد الأعمال والمستثمرين وقادة قطاع التكنولوجيا في العالم، إضافة إلى نخبة من أبرز الشخصيات والمبتكرين والمبدعين والمسؤولين من أنحاء العالم.

وبداية من السنة الحالية وعلى مدار 5 سنوات، تستضيف قطر 5 نسخ متتالية من قمة الويب، في إطار سعيها لتصبح وجهة رئيسية للتكنولوجيا توفر خدماتها لمناطق متنوعة تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

جناح ابدأ من قطر للشركات الناشئة ٦
جناح ابدأ من قطر للشركات الناشئة المشارك في قمة الويب 2024 (الجزيرة)
جانب من حضور المؤتمر (الجزيرة)
شخصيات ورجال أعمال ضمن فعاليات متنوعة بقمة ويب 2024 بالدوحة (الجزيرة)
جناح تيك توك
تيك توك حاضرة في قمة ويب 2024 بالدوحة بجناح خاص (الجزيرة)
جناح سناب شات
سناب شات تحضر في قمة الويب 2024 بالدوحة بجناح بارز (الجزيرة)
صور عامة من القمة
إستراتيجية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الأعمال التكنولوجية في الدولة (الجزيرة)
جناح مايكروسوفت
تحتضن قمة الويب 2024 فعاليات داخل أجنحة كبرى الشركات ومايكروسوفت بجناح متميز (الجزيرة)
جناح تيك توك
توفر القمة منصة للمستثمرين وفضاء للتبادل المعرفي والاستثمار (الجزيرة)
صور عامة من القمة
يشارك في القمة نخبة من المبتكرين من أنحاء العالم من بينهم ممثلون عن شركات أمازون وميتا وغوغل وهواوي (الجزيرة)
صور عامة من القمة
نفدت جميع فئات التذاكر قبل أسبوع من انطلاق قيمة الويب بقطر (الجزيرة)
صور عامة من القمة
يشارك في قمة الويب بقطر 1100 شركة ناشئة من أكثر من 80 دولة وتستمر فعالياتها حتى 29 من فبراير/شباط (الجزيرة)