الدوحة – تتواصل بقطر فعاليات "قمة الويب 2024" حتى يوم 29 فبراير/ شباط الجاري، حيث تستضيف دولة قطر النسخة الأولى من هذه القمة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكانت القمة قد انطلقت، مساء الاثنين الماضي، وتشهد مشاركة آلاف رواد الأعمال والمستثمرين وقادة قطاع التكنولوجيا في العالم، إضافة إلى نخبة من أبرز الشخصيات والمبتكرين والمبدعين والمسؤولين من أنحاء العالم.

وبداية من السنة الحالية وعلى مدار 5 سنوات، تستضيف قطر 5 نسخ متتالية من قمة الويب، في إطار سعيها لتصبح وجهة رئيسية للتكنولوجيا توفر خدماتها لمناطق متنوعة تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.