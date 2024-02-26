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سياسة|السودان

السودان.. أن تفر من الاغتصاب والقتل

عائلة سودانية فرت من المذابح التي ترتكبها المليشيات في دارفور وتنتظر تسجيلها من مفوضية الأمم المتحدة قبل عبور الحدود إلى تشاد (رويترز)
26/2/2024

يعيش السودان كارثة إنسانية متفاقمة بسبب الحرب المستمرة منذ 10 أشهر والتي أودت بحياة الآلاف وشردت نحو 10 ملايين.

ولا تتوقف المذابح والفظائع والاغتصاب والعنف الجنسي التي أجبرت ملايين السودانيين على الفرار إلى مناطق أخرى داخل البلاد، أو إلى دول الجوار وخاصة مصر وتشاد وجنوب السودان.

وذكرت تقارير صحفية أن مذابح "التطهير العرقي" في دارفور فقط -من قبل قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها- أجبرت ما يقرب من 700 ألف شخص على الفرار.

واندلعت الحرب بالسودان في أبريل/نيسان الماضي بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (المشهور بحميدتي) وخلّفت ما بين 10 إلى 15 ألف قتيل في إقليم دارفور (غرب) وحده، وفق تقديرات خبراء من الأمم المتحدة.

ويهدد انعدام الأمن الغذائي الحاد نحو 18 مليون سوداني أي أكثر من نصف عدد السكان، كما يعاني حوالي 3.8 ملايين طفل من سوء التغذية. وفي مخيم زمزم بدارفور يموت طفل كل ساعتين.

النيران تشتعل في منطقة سوق الماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة قصف الدعم السريع للمنطقة (الفرنسية)
امرأة سودانية فرت من الصراع المسلح في مورني بإقليم غرب دارفور تمشي بجوار عربة تحمل متعلقاتها وأسرتها متجهة إلى تشاد (رويترز)
عائلات فارة من الحرب تستقل المراكب في ميناء الرنك على النيل الأبيض بحثا عن مكان آمن تلجأ إليه (الفرنسية)
فتيات يعبرن الحدود من السودان إلى تشاد على ظهور الحمير هربا من الحرب وفظائعها التي ترتكب في دارفور (رويترز)
إحدى ضحايا العنف الجنسي (15 عاما) تجلس بجوار خيمتها البسيطة في مأوى مؤقت في تشاد بعد نجاحها في الفرار من دارفور (رويترز)
امرأة سودانية في ملجأ مؤقت لها في تشاد تظهر على ذراعيها ندوب حروق أصيبت بها بعد أن أشعلت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها النار في مخيم النازحين الذي كانت تقيم فيه بدارفور (رويترز)
حنان إدريس (22 عاما)، أم لطفلين، كشفت بعد فرارها إلى تشاد أن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها هاجموا منزلها في أردماتا (غرب دارفور) وحاولوا الاعتداء عليها مع أختها لكنهما أفلتتا من الاغتصاب (رويترز)
سيدة من ولاية غرب دارفور فرت إلى تشاد تبكي بعد تلقيها نبأ مقتل أقاربها في السودان (رويترز)
أم تبلغ من العمر 24 عاما قالت لرويترز إنها اغتصبت في منطقة الجنينة بغرب دارفور، تجلس بجوار طفلها الصغير داخل مأوى مؤقت في تشاد (رويترز)
أماني عبد الله (20 عاما)، فرت من الصراع في الجنينة عاصمة إقليم غرب دارفور إلى تشاد بعد قتل زوجها على يد الدعم السريع داخل منزلهما (رويترز)
عواطف آدم، أم لـ7 أطفال تبلغ 43 عاما، تبكي بعد فرارها إلى تشاد، وهي تتحدث عن ابنها فايز (12 عاما) الذي حاولت تهريبه معها من مذبحة ارتكبتها قوات الدعم السريع في دارفور ضد قبيلة المساليت لكنهم اكتشفوه وضربوه حتى الموت (رويترز)
صبي سوداني يستريح على سرير متنقل بعد وصوله إلى مركز لإيواء اللاجئين في الرنك على حدود جنوب السودان (الفرنسية)
لاجئون سودانيون يؤدون صلاة الجمعة في مخيم جوروم للاجئين بالقرب من جوبا عاصمة جنوب السودان (رويترز)
لاجئون سودانيون يحصلون على الماء من بئر قريبة من مخيمهم في جنوب السودان (رويترز)