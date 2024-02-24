أطفال فلسطين أكبر ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

يعد الرضع والأطفال أكبر ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فهم في صدارة أعداد الشهداء الذين اقترب عددهم من الـ30 ألفا، ومن نجا منهم من الاستشهاد قصفا، مات جوعا أو مرضا، أو يعيش جوعا وقهرا بعد وفاة أهله وأقاربه في ظروف حياتية قاسية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد ضحايا عدوان إسرائيل المستمر على القطاع بلغ 29 ألفا و606 شهداء منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين أصيب 69 ألفا و737 آخرون.

ورصد الجهاز المركزي للإحصاء الـفلسطيني في آخر تحديث له قبل يومين أن عدد الشهداء من الرضع والأطفال نتيجة القصف الإسرائيلي بلغ 12 ألفا و660 شهيدا، وذلك على الأقل بالطبع لأن قصف الاحتلال لا يتوقف على مدار الساعة للمواقع التي هُجّر إليها أهل شمال ووسط القطاع، في الجنوب ومدينة رفح.