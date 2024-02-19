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القدس|فلسطين

صَطَاف.. قرية الينابيع المُهجرة غربي القدس

صطاف أو سطاف هي قرية فلسطينية قضاء القدس المهجرة خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وهي تقع على بعد 10 كم من القدس الغربية.
مساحة العمران في قرية صطاف قدّرت بنحو 22 دونما قبل النكبة عام 1948 (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
19/2/2024

القدس المحتلة- تقع قرية صَطَاف أو سَطَاف الفلسطينية المُهجرة غربي مدينة القدس المحتلة، وترتفع نحو 600 متر عن مستوى سطح البحر.

تتمتع القرية باثنين من الينابيع: عين صطاف وعين بكارة تتدفق منهما المياه إلى مجرى نهر وادي صَرارْ المحاذي لها.

جرى تهجير سكان قرية صطاف عام النكبة وتحديدا أواسط يوليو/تموز 1948، وكان يقدر عددهم بأكثر من 450 نسمة عام 1945.

وورد في موسوعة "بلادنا فلسطين" لمراد مصطفى الدباغ أن مساحة المنطقة العمرانية من البلدة كانت تقدر بنحو من 22 دنما (الدونم يساوي 1000 متر مربع)، فيما تقدر مساحة الأراضي التابعة لها بنحو 3 آلاف و775 دونما.

صطاف أو سطاف هي قرية فلسطينية قضاء القدس المهجرة خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وهي تقع على بعد 10 كم من القدس الغربية.
قرية صطاف تتمتع بوفرة المياه وغزارة ينابيعها (الجزيرة)
صطاف أو سطاف هي قرية فلسطينية قضاء القدس المهجرة خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وهي تقع على بعد 10 كم من القدس الغربية.
وفرة المياه ساعدت سكان القرية على الاشتغال في الزراعة قبل النكبة (الجزيرة)
صطاف أو سطاف هي قرية فلسطينية قضاء القدس المهجرة خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وهي تقع على بعد 10 كم من القدس الغربية.
برك وينابيع المياه بقيت كما هي منذ 1948 (الجزيرة)
صطاف أو سطاف هي قرية فلسطينية قضاء القدس المهجرة خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وهي تقع على بعد 10 كم من القدس الغربية.
القرية تقع على بعد نحو 10 كيلومترات غربي القدس (الجزيرة)
صطاف أو سطاف هي قرية فلسطينية قضاء القدس المهجرة خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وهي تقع على بعد 10 كم من القدس الغربية.
 البلدة احتُلت في سياق عملية "داني" التي نفذتها العصابات الصهيونية أواسط يوليو/تموز 1948 (الجزيرة)
صطاف أو سطاف هي قرية فلسطينية قضاء القدس المهجرة خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وهي تقع على بعد 10 كم من القدس الغربية.
عدد سكان صطاف كان يقدر بأكثر من 450 نسمة -جميعهم من المسلمين- عام 1945 (الجزيرة)
صطاف أو سطاف هي قرية فلسطينية قضاء القدس المهجرة خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وهي تقع على بعد 10 كم من القدس الغربية.
لم يملك اليهود أي شيء في القرية قبل النكبة (الجزيرة)
صطاف أو سطاف هي قرية فلسطينية قضاء القدس المهجرة خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وهي تقع على بعد 10 كم من القدس الغربية.
اكتشفت في القرية آثار تعود إلى ما قبل 4 آلاف عام (الجزيرة)
صطاف أو سطاف هي قرية فلسطينية قضاء القدس المهجرة خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وهي تقع على بعد 10 كم من القدس الغربية.
الاحتلال حوّل القرية إلى موقع سياحي (الجزيرة)
صطاف أو سطاف هي قرية فلسطينية قضاء القدس المهجرة خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وهي تقع على بعد 10 كم من القدس الغربية.
القرية قسّمت إلى 4 حارات حيث يسكن كل حارة عائلات يجمعها ذات النسب (الجزيرة)
صطاف أو سطاف هي قرية فلسطينية قضاء القدس المهجرة خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وهي تقع على بعد 10 كم من القدس الغربية.
صطاف أو سطاف واحدة من نحو 38 قرية مقدسية مهجرة (الجزيرة)
صطاف أو سطاف هي قرية فلسطينية قضاء القدس المهجرة خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وهي تقع على بعد 10 كم من القدس الغربية.
أغلب ما بقي من بناء القرية جدران بلا أسقف (الجزيرة)
صطاف أو سطاف هي قرية فلسطينية قضاء القدس المهجرة خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وهي تقع على بعد 10 كم من القدس الغربية.
العشائر التي كانت تسكن القرية توزعت في أنحاء فلسطين والشتات (الجزيرة)
صطاف أو سطاف هي قرية فلسطينية قضاء القدس المهجرة خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وهي تقع على بعد 10 كم من القدس الغربية.
قرية صطاف تتمتع بطبيعة خلابة جعلت منها قبلة للهواة والمصورين (الجزيرة)