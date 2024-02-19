صَطَاف.. قرية الينابيع المُهجرة غربي القدس

القدس المحتلة- تقع قرية صَطَاف أو سَطَاف الفلسطينية المُهجرة غربي مدينة القدس المحتلة، وترتفع نحو 600 متر عن مستوى سطح البحر.

تتمتع القرية باثنين من الينابيع: عين صطاف وعين بكارة تتدفق منهما المياه إلى مجرى نهر وادي صَرارْ المحاذي لها.

جرى تهجير سكان قرية صطاف عام النكبة وتحديدا أواسط يوليو/تموز 1948، وكان يقدر عددهم بأكثر من 450 نسمة عام 1945.

وورد في موسوعة "بلادنا فلسطين" لمراد مصطفى الدباغ أن مساحة المنطقة العمرانية من البلدة كانت تقدر بنحو من 22 دنما (الدونم يساوي 1000 متر مربع)، فيما تقدر مساحة الأراضي التابعة لها بنحو 3 آلاف و775 دونما.