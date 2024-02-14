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رياضة

المنتخبات العربية.. إنجازات تاريخية آسيوية وإخفاقات أفريقية

مباراة الأردن والعراق في ثمن نهائي كأس آسيا من أكثر المباريات إثارة واتسم الأداء بالخشونة وحسمت بشكل مثير 3-2 للأردن وسط اعتراضات وغضب المنتخب العراقي وجماهيره (رويترز)
14/2/2024-|آخر تحديث: 14/2/202410:18 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

تباينت نتائج المنتخبات العربية بشكل كبير بين بطولتي كأس آسيا وأفريقيا، ففي الوقت الذي حققت فيه مفاجآت وإنجازات تاريخية وهيمنت على المباراة النهائية وحصدت قطر الكأس الآسيوية والجوائز الفردية، خرجت من الأمم الأفريقية بشكل مهين لتاريخها الكبير في كرة القدم.

وبدأ الخروج المخيب من كأس أفريقيا بالمنتخبين التونسي والجزائري، اللذين خرجا من البطولة من دور المجموعات، ثم المنتخب المصري، الذي ودع المسابقة من دور الـ16 بخسارته أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح وتبعه المغرب رابع مونديال قطر 2022 بالخسارة أمام جنوب أفريقيا.

أما في كأس آسيا فكان الوضع مغايرا تماما، حيث حقق منتخب فلسطين أول فوز له بالبطولة وأول تأهل لثمن النهائي أيضا، وهو ما حدث مع منتخب سوريا أيضا.

ووصل الأردن لأبعد من ذلك بوصوله التاريخي للمباراة النهائية أمام منتخب قطر حامل اللقب الذي توج بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، لكن هذه المرة على ملعب لوسيل الذي شهد نهائي مونديال قطر 2022.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد أن قلد قائد العنابي حسن الهيدوس (الذي يرفع كأس آسيا) البشت العربي مثلما فعل مع ليونيل ميسي بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 (الفرنسية)
في تكرار لنسخة كأس آسيا 2019 في الإمارات، هيمن منتخب قطر على الجوائز فتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي وفاز حارسه مشعل برشم بأفضل حارس مرمى في حين حصد نجم العنابي أكرم عفيف جائزتي أفضل لاعب وهداف في البطولة (غيتي)
منتخب الأردن حقق إنجازا تاريخيا بتأهله للمباراة النهائية بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه (الأناضول)
ابتكر أكرم عفيف نجم المنتخب القطري طريقة احتفال جديدة حيث أخرج صورته من جوربه بعد كل هدف من الثلاثية التي سجلها في المباراة النهائية ومكتوب خلفها حرف "إس" (رويترز)
بينما توقع الجميع تألق النجم الأردني موسى التعمري في كأس آسيا، بزغ نجم يزن النعيمات وسجل 4 أهداف بشكل خطف الأضواء نسبيا من التعمري الذي سجل 3 أهداف وشكلا معا ثنائيا ناجحا في البطولة (غيتي)
منتخب فلسطين كان أكبر مفاجآت كأس آسيا بتحقيقه أول فوز له في تاريخ مشاركاته بالبطولة وتأهله لثمن النهائي، وكان احتفال لاعبيه بالأهداف رسالة إلى العالم بأن الشعب الفلسطيني محتل ومحاصر (الفرنسية)
طرد أيمن حسين هداف المنتخب العراقي أمام الأردن أثار على الحكم الإيراني علي رضا عاصفة من الهجوم واتهمته بالتحامل على اللاعب والتسبب في خسارة العراق للمباراة (رويترز)
طريقة الاحتفال الغريبة التي تسببت في طرد أيمن حسين هداف المنتخب العراقي أمام الأردن حيث قام داخل الملعب بالجلوس ومثل أنه يأكل في إشارة للمنسف أشهر أكلات الأردن مما عده الحكم استهزاء بالمنافس (رويترز)
منتخب سوريا حقق مفاجأة أخرى في كأس آسيا بتأهله لثمن النهائي بعد أداء قوي جعله يواجه نظيره الإيراني بندية كبيرة ويتعادل معه في ثمن النهائي 1-1 قبل أن يخسر بضربات الترجيح 5-3 (غيتي)
رغم خروج كل المنتخبات العربية من كأس أفريقيا كان خروج المغرب الأكثر صدمة، وهنا أشرف حكيمي أبرز نجوم أسود الأطلس يبكي بعد خسارتهم أمام جنوب أفريقيا في ثمن النهائي خاصة أنه أهدر ضربة جزاء كانت كفيلة بتغيير النتيجة لصالح رابع مونديال قطر 2022 (الفرنسية)
Egypt's forward #10 Mohamed Salah reacts after being injured during the Africa Cup of Nations (CAN) 2024 group B football match between Egypt and Ghana at the Felix Houphouet-Boigny Stadium in Abidjan on January 18, 2024. (Photo by Issouf SANOGO / AFP)
إصابة النجم المصري محمد صلاح أمام غانا في ختام دور المجموعات أثار جدلا كبيرا في بلاده خاصة بعد الخروج من ثمن النهائي أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، حيث اتهمه بعض النجوم السابقين بادعاء الإصابة التي أكدها غيابه حتى الآن عن الملاعب (الفرنسية)
النجم الجزائري رياض محرز أكثر من تلقى الهجوم بعد الخسارة أمام موريتانيا والخروج المبكر من دور المجموعات لكأس أفريقيا (الفرنسية)
دخل جمال بلماضي تدريب الجزائر من الباب الكبير بالفوز بكأس أفريقيا عام 2019 واختتمه بخسارة تاريخية وخروج من الدور الأول على يد موريتانيا مما أدى لإقالته وخروجه من الباب الصغير (الفرنسية)
Somalian referee Omar Abdulkadir Artan (left) gets to grips with Algeria’s Youcef Belaili.
الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان (يسار) يمسك الجزائري يوسف بلايلي من رقبته بطريقة غريبة خلال خسارة الخضر أمام موريتانيا (الفرنسية)
وسط الإخفاق العربي الكبير في كأس أفريقيا بزغ نجم منتخب موريتانيا وحقق تأهلا تاريخيا للدور ثمن النهائي على حساب نظيره الجزائري (رويترز)
لاعبو منتخب تونس يبكون بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا والخروج من الدور الأول لكأس الأمم في مشاركة باهتة في البطولة القارية (الأناضول)