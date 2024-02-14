المنتخبات العربية.. إنجازات تاريخية آسيوية وإخفاقات أفريقية

تباينت نتائج المنتخبات العربية بشكل كبير بين بطولتي كأس آسيا وأفريقيا، ففي الوقت الذي حققت فيه مفاجآت وإنجازات تاريخية وهيمنت على المباراة النهائية وحصدت قطر الكأس الآسيوية والجوائز الفردية، خرجت من الأمم الأفريقية بشكل مهين لتاريخها الكبير في كرة القدم.

وبدأ الخروج المخيب من كأس أفريقيا بالمنتخبين التونسي والجزائري، اللذين خرجا من البطولة من دور المجموعات، ثم المنتخب المصري، الذي ودع المسابقة من دور الـ16 بخسارته أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح وتبعه المغرب رابع مونديال قطر 2022 بالخسارة أمام جنوب أفريقيا.

أما في كأس آسيا فكان الوضع مغايرا تماما، حيث حقق منتخب فلسطين أول فوز له بالبطولة وأول تأهل لثمن النهائي أيضا، وهو ما حدث مع منتخب سوريا أيضا.

ووصل الأردن لأبعد من ذلك بوصوله التاريخي للمباراة النهائية أمام منتخب قطر حامل اللقب الذي توج بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، لكن هذه المرة على ملعب لوسيل الذي شهد نهائي مونديال قطر 2022.