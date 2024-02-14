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بالصور|فلسطين

الأطفال في رفح يناشدون العالم وقف الإبادة

من يهتم يحياة ومستقبل أطفال غزة النازحين في رفح؟ (غيتي)
14/2/2024

لم يكتف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمجازر التي يرتكبها في رفح جنوب قطاع غزة على مدار الساعة على مرأى ومسمع من العالم الصامت المكتفي بـ"الإعراب عن القلق"، ويبدو أنه يحضّر للمزيد مطمئنا إلى المباركة الدولية بالصمت أحيانا، وببيانات إبراء الذمة الحافلة بعبارات القلق والتحذيرات الجوفاء التي لا تتعدى حبر البيانات أحيانا أخرى.

وإزاء هذا الموقف الدولي تؤكد إسرائيل عزمها المضي قدما في هجوم بري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يوجد نحو 1.4 مليون فلسطيني نازح داخليا، مما ينذر بالمزيد من حمامات الدم للمدنيين العزل هناك.

في المقابل، لا يملك أطفال غزة الذين نزحوا إلى رفح المكتظة بالنازحين ما يدرؤون به العدوان، فنظم عدد منهم مسيرة اليوم رفعوا خلالها لافتات تناشد ما بقي من ضمير لمن عنده بقايا ضمير إنهاء الحرب ووقف العدوان، وتذكرهم بحقهم في العيش والتعليم واللعب.

يرتدون أكفانا ويحملون دمى تمثل أشقاءهم الشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي (الأوروبية)
جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ بما أراق من دماء الإبرياء، فهل تصل رسالة هؤلاء الصغار إلى من يدعمه ويمده بالسلاح والذخيرة؟ (غيتي)
لافتتان واحدة بالإنجليزية وأخرى بالعربية موجهتان لمن يهمه الأمر (غيتي)
صغار يناشدون العالم حماية طفولتهم ووقف العدوان (غيتي)
آلاف الأطفال استشهدوا وآخرون كانوا شهودا على استشهاد أحبائهم خلال العدوان (غيتي)
العدوان يمعن في وحشيته المجنونة والعالم يتفرج والصغار يحتجون (غيتي)
يتظاهرون اليوم، فمن سيبقى منهم؟ ومن سيتشهد غدا أو بعد غد؟ (غيتي)
الأطفال أصبحوا بنكا لأهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي في غاراته على رفح (غيتي)
بديهيات الحياة مطلب عزيز لأطفال غزة (غيتي)
الأطفال في رفح يأملون أن تصل مطالبهم البسيطة إلى قادة ورؤساء العالم (غيتي)
صغار على النزوح، والعدوان الإسرائيلي يهدد حياتهم (غيتي)
ينتظرون من العالم وقف الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في عدوانه على غزة (غيتي)
كبار في طفولتهم (غيتي)