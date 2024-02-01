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رياضة

كأس أفريقيا.. انتصارات وانكسارات

خروج منتخب المغرب من ثمن النهائي أمام جنوب أفريقيا يعد أكبر انكسار في كأس الأمم بعد خروج الجزائر أمام موريتانيا (الفرنسية)
1/2/2024-|آخر تحديث: 1/2/202409:20 م (بتوقيت مكة المكرمة)

حطّمت النسخة الحالية (34) لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج العديد من الأرقام القياسية ومنها "انتصار" العديد من المنتخبات الصغيرة و"انكسار" الكبيرة، وأبرزها المغرب الحائز على المركز الرابع بكأس العالم 2022 في قطر.

تسبب الخروج المبكر للمغرب من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في صدمة وخيبة أمل كبيرتين لاستمرار الانكسار خلال رحلة البحث عن لقب قاري جديد بعد التتويج الوحيد لأسود الأطلس عام 1976.

وخسر المغرب 2-صفر من جنوب أفريقيا -الذي لم يكن مرشحا للوصول بعيدا في البطولة- وأهدر أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان ركلة جزاء ليودع الفريق البطولة من الدور ثمن النهائي في مفاجأة مدوية.

كما ذاقت مرارة الانكسار أيضا منتخبات عربية كبيرة وهي: مصر -صاحب الرقم القياسي للتويج بكأس أفريقيا (7 ألقاب)- وتونس والجزائر، إضافة إلى الكاميرون والسنغال (حامل اللقب).

وفي المقابل، ظهرت قوى جديدة من الفرق المغمورة التي نجحت في كسر هيبة الكبار والفوز عليها بل والتأهل للأدوار الإقصائية، وأبرزها منتخب موريتانيا ومعه الكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر وناميبيا وغينيا الاستوائية وغينيا.

Egypt's forward #10 Mohamed Salah reacts after being injured during the Africa Cup of Nations (CAN) 2024 group B football match between Egypt and Ghana at the Felix Houphouet-Boigny Stadium in Abidjan on January 18, 2024. (Photo by Issouf SANOGO / AFP)
النجم المصري محمد صلاح خرج مصابا نهاية الشوط الأول لمباراة مصر مع غانا بالدور الأول ولم يحضر خروج مصر من ثمن النهائي (الفرنسية)
محمد حمدي لاعب منتخب مصر (وسط) يبكي بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي (الفرنسية)
لاعبو الكونغو الديمقراطية يحتفلون بجنون بعد انتصارهم على مصر بركلات الترجيح في ثمن النهائي (رويترز)
منتخب ساحل العاج الذي تأهل بمعجزة يحتفل بعد انتصاره على نظيره السنغالي (حامل اللقب) في ثمن النهائي بركلات الترجيح 5-4 (رويترز)
الخسارة أمام ساحل العاج والخروج من ثمن نهائي البطولة واضح على وجه النجم السنغالي ساديو ماني (رويترز)
حسرة على وجهي نجمي المغرب الحارس بونو وسايس والكرة تتهادى داخل المرمى في الهزيمة 2-0 أمام جنوب أفريقيا (رويترز)
أشرف حكيمي (يمين) كان من أكثر اللاعبين حزنا في المغرب لأنه أهدر ضربة جزاء كانت كفيلة بتغيير النتيجة وعدم الخسارة والخروج من ثمن النهائي أمام جنوب أفريقيا (الفرنسية)
منتخب الجزائر المدجج بالنجوم أول المغادرين بعد خسارته المدوية أمام منتخب موريتانيا 0-1، ونجم الخضر رياض محرز نال القسط الأكبر من النقد بعد خروج بلاده (الفرنسية)
مدرب الجزائر جمال بلماضي خرج من الباب الضيق مع منتخب الجزائر الذي كان من بين المنتخبات المرشحة للفوز بلقب كأس أفريقيا لكنه خالف كل التوقعات وخرج بشكل مخيب (الفرنسية)
منتخب موريتانيا فاز على الجزائر 1-0 وتأهل لثمن النهائي في كبرى مفاجآت كأس أفريقيا (الفرنسية)
منتخب تونس خرج من الدور الأول بعدما تذيل مجموعته بتعادلين وهزيمة (الأناضول)
المدافع النيجيري كالفن باسي (بالخلف) يحتفل بالانتصار 2-0 على الكاميرون في ثمن النهائي فيما الانكسار يبدو واضحا على منافسه (الفرنسية)