بالصور

احتفالات السوريين بسقوط نظام الأسد

8/12/2024
مواطنات سوريات يحتفلن في شوارع جرمانا بدمشق بعد إعلان فرار بشار الأسد (الفرنسية)
إعلان
People cheer on a street in Damascus on December 8, 2024. - Islamist-led rebels declared that they have taken Damascus in a lightning offensive on December 8, sending President Bashar al-Assad fleeing and ending five decades of Baath rule in Syria. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP)
الناس يهتفون فرحا بسقوط نظام الأسد وإنهاء 6 عقود من حكم البعث في سوريا (الفرنسية)
People gather at Saadallah al-Jabiri Square as they celebrate, after Syria's army command notified officers on Sunday that President Bashar al-Assad's 24-year authoritarian rule has ended, a Syrian officer who was informed of the move told Reuters, following a rapid rebel offensive that took the world by surprise, in Aleppo, Syria December 8, 2024. REUTERS/Karam al-Masri TPX IMAGES OF THE DAY
"فرحة الوطن الواحد" صورة تجمع مختلف أطياف الشعب السوري يحتفلون معا بحلم قد تحقق (رويترز)
People gather at Saadallah al-Jabiri Square as they celebrate, after Syria's army command notified officers on Sunday that President Bashar al-Assad's 24-year authoritarian rule has ended, a Syrian officer who was informed of the move told Reuters, following a rapid rebel offensive that took the world by surprise, in Aleppo, Syria December 8, 2024. REUTERS/Karam al-Masri
لحظة فخر بعد سنوات طويلة من التحديات في مدينة حلب (رويترز)
HOMS, SYRIA - DECEMBER 08: Syrians celebrate after the armed groups opposed to Bashar al-Assad's regime, led by Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), which have been fighting regime forces since Nov. 27, took control of the city center of Homs province on December 08, in Syria. ( Ömer Alven - Anadolu Agency )
صورة تلخص فرحة السوريين بحلم انتظروه طويلا (الأناضول)
Syrians gather around the Clock Tower during celebrations in the heart of Homs early on December 8, 2024, after rebel forces entered Syria's third city overnight. - Hayat Tahrir al-Sham (HTS) and allied anti-goovernment factions have pressed a lightning offensive since November 27, sweeping swathes of the country from government control, including major cities Aleppo, Hama and Homs. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)
مواطنة سورية تحتفل بسقوط نظام بشار الأسد (الفرنسية)
إعلان
Rebel fighter kisses a child as they gather in Homs after Syria's army command notified officers on Sunday that President Bashar al-Assad's 24-year authoritarian rule has ended, a Syrian officer who was informed of the move told Reuters, following a rapid rebel offensive, in Homs, Syria December 8, 2024. REUTERS/Mahmoud Hasano
حمص تحتفل بانتهاء حكم نظام بشار الأسد الذي استمر 24 عاما (رويترز)
People celebrate with anti-government fighters at Umayyad Square in Damascus on December 8, 2024. - Islamist-led rebels declared that they have taken Damascus in a lightning offensive on December 8, sending President Bashar al-Assad fleeing and ending five decades of Baath rule in Syria. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP)
احتفالات شعبية مع مقاتلي المعارضة في ساحة الأمويين بدمشق (الفرنسية)
Syrians celebrate the arrival of opposition fighters as they step on a picture of Syrian President Bashar Assad in Damascus, Syria, Sunday, Dec. 8, 2024. (AP Photo/Omar Sanadiki)
سوريون يحتفلون بوصول مقاتلي المعارضة إلى دمشق (أسوشيتد برس)
A man holding a Syrian opposition flag celebrates after Syrian rebels announced that they have ousted President Bashar al-Assad, at Bar Elias, Bekaa Governorate, Lebanon, December 8, 2024. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
مشهد معبر يعكس فرحة السوريين في الساحات (رويترز)