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احتفالات السوريين بسقوط نظام الأسد
8/12/2024
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مواطنات سوريات يحتفلن في شوارع جرمانا بدمشق بعد إعلان فرار بشار الأسد (الفرنسية)
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الناس يهتفون فرحا بسقوط نظام الأسد وإنهاء 6 عقود من حكم البعث في سوريا (الفرنسية)
"فرحة الوطن الواحد" صورة تجمع مختلف أطياف الشعب السوري يحتفلون معا بحلم قد تحقق (رويترز)
لحظة فخر بعد سنوات طويلة من التحديات في مدينة حلب (رويترز)
صورة تلخص فرحة السوريين بحلم انتظروه طويلا (الأناضول)
مواطنة سورية تحتفل بسقوط نظام بشار الأسد (الفرنسية)
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حمص تحتفل بانتهاء حكم نظام بشار الأسد الذي استمر 24 عاما (رويترز)
احتفالات شعبية مع مقاتلي المعارضة في ساحة الأمويين بدمشق (الفرنسية)
سوريون يحتفلون بوصول مقاتلي المعارضة إلى دمشق (أسوشيتد برس)
مشهد معبر يعكس فرحة السوريين في الساحات (رويترز)