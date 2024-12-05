بالصور

سياحة وسفر|فلسطين

بالصور.. جمال أزقة القدس القديمة

القدس الحي المسيحي طريق المورستان الصلاحي الجزيرة
الحي المسيحي في البلدة القديمة من القدس (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
5/12/2024

تحتضن البلدة القديمة من القدس الجزء الأكبر والأهم من معالم ورموز وآثار القدس التاريخية، بما فيها المسجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة.

ويمتد تاريخ البلدة إلى آلاف السنين، وتبلغ مساحتها نحو 900 دونم (الدونم ألف متر)، أي ما نسبته 0.71% من المساحة الكلية للمدينة بشقيها الغربي المحتل عام 1948، والشرقي المحتل عام 1967.

يحيط بالبلدة القديمة سور ضخم بناه السلطان العثماني سليمان القانوني -الذي حكم المدينة ما بين 1520 و1566 ميلادية- على أنقاض السور الروماني القديم. ويبلغ طول السور 3662 مترا، في حين يتراوح ارتفاعه بين 11.6 و12.2 مترا.

القدس - البلدة القديمة - البوم الزاوية اللؤلؤية - 27.11.2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -( مشهد للبناء من الخلف باتجاه عقبة الشيخ لؤلؤ ولقد اصبح البناء هنا يستعمل كقاعة اتراح واجتماعات
ما يميز البناء في القدس هو هيمنة الحجارة المستخرجة من الصخور الطبيعية (الجزيرة)
إعلان
القدس الحي الاسلامي عقبة شداد الجزيرة
عقبة شداد في الحي الإسلامي (الجزيرة)
القدس الحي المسيحي حارة النصارى ( قوس مريم) الجزيرة
قوس مريم في الحي المسيحي (الجزيرة)
القدس الحي الاسلامي عقبة التكية الجزيرة
عقبة التكية في الحي الإسلامي (الجزيرة)
القدس الحي المسيحي طريق الروم الارثدوكس الجزيرة
طريق الروم الأرثوذكس في الحي المسيحي (الجزيرة)
القدس الحي المسيحي حوش السريان الجزيرة
حوش السريان في الحي المسيحي (الجزيرة)
إعلان
تقع في طريق الآلام في البلدة القديمة بالقدس المحتلة قرب حارة السعدية "باب حطة" بجانب طريق المجاهدين
طريق الآلام وتقع قرب حارة السعدية (الجزيرة)
قبة الصخرة ومن امامها برج جرسية الكنيسة اللوثرية- القدس
برج جرسية الكنيسة اللوثرية وقبة الصخرة (الجزيرة)