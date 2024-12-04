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سياحة وسفر|فعاليات ترفيهية|تركيا

إسطنبول أو مزيج العراقة والحداثة الذي يستقطب ملايين الزوار

ترحال إسطنبول
سواء كنت تبحث عن التاريخ أو الطبيعة أو التسوق أو تذوق الأطعمة الجديدة فإن إسطنبول تلبي حاجتك وأكثر (غيتي)
4/12/2024-|آخر تحديث: 4/12/202407:42 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تمتاز مدينة إسطنبول في تركيا بمزيج فريد يجمع بين العراقة والحداثة، وتعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، حيث تجذب أكثر من 13 مليون زائر سنويا.

وتأخذ المدينة الأكبر في تركيا، موقعا إستراتيجيا استثنائيا، إذ تمثل جسرا بين قارتي آسيا وأوروبا، مما يجعلها نقطة التقاء للثقافات والحضارات المختلفة على مر العصور.

وتتميز إسطنبول بمعالمها الشهيرة التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، وتستضيف فعاليات وبرامج ومهرجانات في مختلف المجالات العلمية والفنية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

واكتسبت مناطق وميادين عامة فيها شهرة عالمية عبر التاريخ، مثل ميدان تقسيم وشارع الاستقلال القريب منه، وتعتبر بعض الموانئ في المدينة أيضا من المعالم المهمة مثل ميناء أمينونو وميناء يني كابي.

ترحال إسطنبول
إسطنبول من أكبر المدن السياحية في العالم(غيتي)
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ترحال إسطنبول
إسطنبول هي المدينة الوحيدة بالعالم الذي توجد في قارتين(غيتي)
ترحال إسطنبول
تجذب رمز السياحة التركي أكثر من 13 مليون زائر سنويا(غيتي)
ترحال إسطنبول
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ترحال اسطنبول
تعد المدينة التركية نقطة التقاء للثقافات والحضارات المختلفة على مر العصور(غيتي)
ترحال إسطنبول
تشتهر إسطنبول بمهرجاناتها وأسواقها النابضة بالحياة ليلا ونهارا(غيتي)
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ترحال إسطنبول
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ترحال إسطنبول
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ترحال إسطنبول
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