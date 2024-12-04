إسطنبول أو مزيج العراقة والحداثة الذي يستقطب ملايين الزوار

تمتاز مدينة إسطنبول في تركيا بمزيج فريد يجمع بين العراقة والحداثة، وتعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، حيث تجذب أكثر من 13 مليون زائر سنويا.

وتأخذ المدينة الأكبر في تركيا، موقعا إستراتيجيا استثنائيا، إذ تمثل جسرا بين قارتي آسيا وأوروبا، مما يجعلها نقطة التقاء للثقافات والحضارات المختلفة على مر العصور.

وتتميز إسطنبول بمعالمها الشهيرة التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، وتستضيف فعاليات وبرامج ومهرجانات في مختلف المجالات العلمية والفنية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

واكتسبت مناطق وميادين عامة فيها شهرة عالمية عبر التاريخ، مثل ميدان تقسيم وشارع الاستقلال القريب منه، وتعتبر بعض الموانئ في المدينة أيضا من المعالم المهمة مثل ميناء أمينونو وميناء يني كابي.