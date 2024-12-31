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بالصور.. المدرسة الأحمدية بالمسجد الأقصى

القدس - المسجد الاقصى - خلوة المدرسة الاحمدية - 27.11.2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - كانت الخلوة تستخدم سابقا للعبادة اما اليوم لموظفي دائرة اوقاف القدس )
تتكون المدرسة الأحمدية من طابقين الطابق الثاني تعلوه قبة (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
31/12/2024

تقع المدرسة أو الخلوة الأحمدية في الجهة الشرقية لصحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى، وبنيت في العهد العثماني عام 1605 ميلادية، وفق الموقع الإلكتروني لإدارة الأوقاف الإسلامية.

سميت المدرسة بهذا الاسم نسبة إلى بانيها أحمد باشا الرضوان، وتتكون من طابقين، الطابق العلوي منها يتكون من حجرة تعلوها قُبة كبيرة.

واستعملت الغرفة العلوية من المدرسة مجلسا للفقه والعلم الشرعي، وتستخدم اليوم مقرا للجنة الوعظ والإرشاد ومقرا لخطباء المسجد الأقصى، في حين يستخدم حراس المسجد الغرفة السفلية.

القدس - المسجد الاقصى - خلوة المدرسة الاحمدية - 27.11.2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - ( الطبقة العلوية للخلوة )
كسائر معالم المسجد الأقصى تحتاج المدرسة إلى ترميم (الجزيرة)
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القدس - المسجد الاقصى - خلوة المدرسة الاحمدية - 27.11.2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت -( الطبقه السفلية للخلوة والان تستعمل لتخزين المعدات لموظفي دائرة الاوقاف)
يستخدم الطابق السفلي للخلوة من قبل موظفي دائرة الأوقاف (الجزيرة)
القدس - المسجد الاقصى - خلوة المدرسة الاحمدية - 27.11.2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - ( نافذة الخلوة من الطبقه العلوية والتي تطل على مُصلى باب الرحمة والجهة الشرقيه من باحات الحرم )
نافذة الطابق العلوي تطل على مُصلى باب الرحمة والجهة الشرقية من الأقصى (الجزيرة)
القدس - المسجد الاقصى - خلوة المدرسة الاحمدية - 27.11.2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - ( نافذة مملوكيه حجارتها باللون الابلق - الاحمر والابيض- )
بنيت الخلوة أو المدرسة الأحمدية من الحجارة المقتطعة من الصخور (الجزيرة)
القدس - المسجد الاقصى - خلوة المدرسة الاحمدية - 27.11.2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - ( هناك سلم درجي يؤدي الى ساحة قبة الصخرة المشرفه ويربط بين الخلوة العلوية والسفلية)
درج حجري يؤدي إلى ساحة قبة الصخرة المشرفة ويربط الخلوة العلوية والسفلية (الجزيرة)
القدس - المسجد الاقصى - خلوة المدرسة الاحمدية - 27.11.2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - ( سقف المدخل الرئيسي للخلوة من الطبقه العلوية )
سقف المدخل الرئيسي للخلوة من الطابق العلوي (الجزيرة)
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القدس - المسجد الاقصى - خلوة المدرسة الاحمدية - 27.11.2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - ( اصبحت الخلوة من الطبقة العلوية تستعمل مكتب لخطيب المسجد الاقصى )
يستخدم الطابق العلوي اليوم مكتبا لخطيب المسجد الأقصى (الجزيرة)