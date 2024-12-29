سوريا.. عندما تغيب ملامح البؤس ويصبح الحلم حقيقة

بعد سنوات من النزاع المستمر والتحديات الكبيرة، شهدت سوريا تحولا جذريا على مختلف الأصعدة عقب التحرير من قبضة نظام الرئيس المخلوع.

وأصبحت التحولات -التي كانت في البداية بعيدة المنال- جزءا من واقع الحياة اليومية للسوريين. ورغم الصعوبات التي لا تزال قائمة، بدأت البلاد تستشرف آفاقا جديدة من الأمل والازدهار.

ومن أبرز التغيرات -التي طرأت على حياة السوريين بعد التحرير- توفر الوقود بشكل ملحوظ بعد أن كان الحصول على المحروقات حلما بعيد المنال.

وغم التحديات التي لا تزال تواجه الاقتصاد السوري، فإن الأسواق شهدت انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية، وهذا التطور كان نتيجة تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية بشكل عام، حيث بدأت الأسواق استعادة حيويتها وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار معقولة إلى حد ما.

وبعد سنوات من الأزمة، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، حيث يعم النشاط في الأسواق، ويشعر المواطنون بالأمل في غد أفضل. كما بدأت العائلات بالعودة إلى حياتها اليومية الجديدة بعيدا عن أجواء الحرب والدمار.