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سوريا.. عندما تغيب ملامح البؤس ويصبح الحلم حقيقة

A man sells tea at a spot on Mount Qasyun (Qasyoun) overlooking Damascus on December 26, 2024. Throughout the Syrian Civil war, which began in 2011, access to the site had been banned by the regime of president Bashar al-Assad. Now Syrians flock there to admire their capital, with its illuminated luxury hotels and its poor suburbs worn out by war. (Photo by ANWAR AMRO / AFP)
التحول في سوريا لم يكن سياسيا فقط بل امتد ليشمل جوانب الحياة اليومية للمواطنين (الفرنسية)
29/12/2024

بعد سنوات من النزاع المستمر والتحديات الكبيرة، شهدت سوريا تحولا جذريا على مختلف الأصعدة عقب التحرير من قبضة نظام الرئيس المخلوع.

وأصبحت التحولات -التي كانت في البداية بعيدة المنال- جزءا من واقع الحياة اليومية للسوريين. ورغم الصعوبات التي لا تزال قائمة، بدأت البلاد تستشرف آفاقا جديدة من الأمل والازدهار.

ومن أبرز التغيرات -التي طرأت على حياة السوريين بعد التحرير- توفر الوقود بشكل ملحوظ بعد أن كان الحصول على المحروقات حلما بعيد المنال.

وغم التحديات التي لا تزال تواجه الاقتصاد السوري، فإن الأسواق شهدت انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية، وهذا التطور كان نتيجة تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية بشكل عام، حيث بدأت الأسواق استعادة حيويتها وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار معقولة إلى حد ما.

وبعد سنوات من الأزمة، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، حيث يعم النشاط في الأسواق، ويشعر المواطنون بالأمل في غد أفضل. كما بدأت العائلات بالعودة إلى حياتها اليومية الجديدة بعيدا عن أجواء الحرب والدمار.

DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 24: A shopkeeper is seen as the prices of basic foodstuffs are decreased following the overthrow of Bashar al-Assad's regime on Dec. 8, in Damascus, Syria on December 24, 2024. ( Emin Sansar - Anadolu Agency )
الأسواق السورية شهدت انخفاضا ملموسا في أسعار السلع الغذائية (الأناضول)
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A vegetable vendor waits for customers at his stall in Damascus on December 28, 2024. (Photo by ANWAR AMRO / AFP)
انخفاض الأسعار نتيجة لتحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية مما جعل ملامح البؤس تتلاشى من وجوه المواطنين (الفرنسية)
A man stands in his shop selling wooden utensils in the Medhat Pasha market in the old part of the capital Damascus on December 28, 2024. - Islamist-led rebels took Damascus in a lightning offensive on December 8, sending president Bashar al-Assad fleeing and ending five decades of Baath rule in Syria. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)
الأحلام بعيدة المنال أصبحت الآن جزءا من واقع الحياة اليومية للسوريين (الفرنسية)
People queue to fill their gas cylinders, after rebels seized the capital and ousted Syria's Bashar al-Assad, in Damascus, Syria December 9, 2024. REUTERS/Mohamed Azakir
الحصول على الوقود في سوريا كان واحدا من الأحلام صعبة التحقيق خلال سنوات الحرب (رويترز)
A man holds a gas cylinder as people queue to fill their gas cylinders, after rebels seized the capital and ousted Syria's Bashar al-Assad, in Damascus, Syria December 9, 2024. REUTERS/Mohamed Azakir
الأمور تغيرت بشكل ملحوظ بعد التحرير وأصبح الوقود متوفرا مما ساهم في تحسين حياة الناس بشكل كبير (رويترز)
A man gestures as he commutes in the town of Jableh, northwest of the capital Damascus on December 28, 2024. (Photo by AAREF WATAD / AFP)
الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المعنية لتحسين الظروف المعيشية كان بداية جديدة لحياة مليئة بالتفاؤل (الفرنسية)
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People watch as Khaled Brigade, a part of Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), hold a military parade, after Syria's Bashar al-Assad was ousted, in Damascus, Syria, December 27, 2024. REUTERS/Khalil Ashawi
الأمل يبقى كبيرا بأن تكون سوريا قادرة على تجاوز التحديات وبناء مستقبل مشرق لأبنائها (رويترز)
Syrians party at a restaurant in Damascus late on December 26, 2024. - Islamist-led rebels took Damascus in a lightning offensive on December 8, ousting president Bashar al-Assad and ending five decades of Baath rule in Syria. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)
التغيير يعكس قوة وإرادة الشعب السوري في بناء مستقبل أفضل (الفرنسية)
A shop owner waits for customers in the town of Jableh, northwest of the capital Damascus on December 28, 2024. (Photo by AAREF WATAD / AFP)
التحرير لم يكن مجرد نهاية حكم دكتاتوري فقط بل بداية جديدة لسوريا وشعبها الذي عانى من ويلات الحرب (الفرنسية)