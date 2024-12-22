بالصور

سوريا تنبض بالحياة من جديد

22/12/2024
عودة النشاط التجاري إلى أسواق مدينة درعا المصدر : الوكالة العربية السورية للأنباء سانا
النشاط التجاري عاد إلى أسواق مدينة درعا (سانا)
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الحياة تعود بروح جديدة في مدينة دمشق (رويترز)
شوارع وأسواق دير الزور تنبض بالحياة المصدر : الوكالة العربية السورية للأنباء سانا
البسمة تعود إلى وجوه السوريين في شوارع دير الزور (سانا)
الأسواق تزدحم والطرقات تمتلئ بالحيوية (رويترز)
الأسواق عادت تنبض بالحياة كما كانت دائما (الفرنسية)
شوارع وأسواق دير الزور تنبض بالحياة المصدر : الوكالة العربية السورية للأنباء سانا
شوارع دير الزور تستعيد نبضها بعد أعوام (سانا)
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البسطات عادت مرحبة بزوارها من كل صوب (الفرنسية)
المتسوقون يتجولون بين المحال مستعيدين ذكرياتهم وعاداتهم في دمشق (رويترز)
شوارع وأسواق دير الزور تنبض بالحياة المصدر : الوكالة العربية السورية للأنباء سانا
أسواق دير الزور تعج بالحياة (سانا)
الأسواق عادت لتجسد الصمود وإرادة الحياة (الفرنسية)