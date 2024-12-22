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بالصور.. الزاوية الرفاعية في المسجد الأقصى

القدس - المسجد الاقصى - الزاوية الرفاعية - 27.11.2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - ( مشهد للزاوية والنفورة من الجهة الجنوبية 1 )
بنيت الزاوية الرفاعية أقصى جنوب غرب المسجد الأقصى (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
22/12/2024

تنسب الزاوية الرفاعية إلى متصوف عراقي يدعى أحمد بن علي الرّفاعي البصري، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية، وكانت تتلقى الخبز والزيت والمال من الدولة العثمانية.

ووفق الباحث والخبير في شؤون القدس خليل التفكجي فإن أكثر المنتمين إلى الزاوية هم عائلة أبي السعود المقدسية، وعند عقد أول مؤتمر إسلامي عام 1931 داخل القدس استضافت الزاوية كثيرا من العلماء، وكانت كمأوى لهم.

أما اليوم فيستخدم مبنى الزاوية مكتبا لمفتي القدس والدّيار الفلسطينية ومقرا لخطباء المسجد الأقصى.

وتنتشر الزوايا بكثرة في مدينة القدس والمسجد الأقصى واستخدمت كدور للعبادة أو إيواء ومساعدة المحتاجين، أو استقبال ضيوف المسجد الأقصى.

القدس - المسجد الاقصى - الزاوية الرفاعية - 27.11.2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - ( صورة للزاوية الرفاعية من جهة أُخرى ويظهر باب حديدي ينقلنا الى سطح الزاوية )
سميت الزاوية باسم المتصوف البصري أحمد بن علي الرّفاعي (الجزيرة)
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القدس - المسجد الاقصى - الزاوية الرفاعية - 27.11.2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - ( مشهد اخر لقبة الصخرة من الجهة الغربية للزاوية )
قبة الصخرة تقابل الزاوية الرفاعية من الجهة الجنوبية الشرقية (الجزيرة)
القدس - المسجد الاقصى - الزاوية الرفاعية - 27.11.2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - ( نافورة معطلة امام الزاوية الرفاعية )
نافورة مياه معطلة أمام الزاوية الرفاعية (الجزيرة)
القدس - المسجد الاقصى - الزاوية الرفاعية - 27.11.2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت ( مدخلها قرب باب الغوانمة ) -
مدخل الزاوية الرفاعية قرب باب الغوانمة أحد أبواب المسجد الأقصى (الجزيرة)
القدس - المسجد الاقصى - الزاوية الرفاعية - 27.11.2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - ( مشهد للزاوية عن قرب )
تظهر صور مبنى الزاوية من الخارج حاجتها للترميم لكن الاحتلال يمنع ذلك (الجزيرة)
القدس - المسجد الاقصى - الزاوية الرفاعية - 27.11.2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - ( اصحبت الزاوية الرفاعية مقر لخطباء المسجد الاقصى )
تستخدم الزاوية الرفاعية أيضا مقرا لخطباء المسجد الأقصى (الجزيرة)
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القدس - المسجد الاقصى - الزاوية الرفاعية - 27.11.2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - ( الزاوية من الداخل وممر بين المكاتب وتم تغطيتها بالخشب بسبب البناء القديم الذي يصعب صيانة وترميم صقفه بسبب الرطوبة والاملاح)
يستخدم الخشب في ديكور الزاوية من الداخل نظرا لقدم البناء وصعوبة ترميمه (الجزيرة)
القدس - المسجد الاقصى - الزاوية الرفاعية - 27.11.2024 - محمد السنجلاوي - خاص الجزيرة نت - ( مكتب للمفتي الشيخ محمد حسين وبعض الخطباء من دائرة الافتاء )
مكتب مفتي القدس والديار الفلسطينية داخل الزاوية الرفاعية (الجزيرة)