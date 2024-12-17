بالصور.. أحرقوهم أحياء في مجزرة حي الدرج

في ظل استمرار المجازر في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشهد القطاع في مناطق منه سلسلة من المجازر المروعة في اليومين الأخيرين.

وكان آخرها فجر اليوم الثلاثاء وسط مدينة غزة، حيث استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في حي الدرج وأسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

ووصلت جثامين الشهداء إلى مستشفى المعمداني، وقد تحولت إلى أشلاء متفحمة نتيجة القصف العنيف.

وعملت فرق الدفاع المدني بجهد كبير للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، بعد أن تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت بسبب القصف.

وهذه ليست المجزرة الأولى في الحي، حيث قصف الاحتلال في 10 أغسطس/آب الماضي مدرسة التابعين، التي كانت تؤوي آلاف النازحين، مما تسبب بمذبحة راح ضحيتها ما لا يقل عن 100 شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء.

وكان الحي إحدى أقدم مدن العالم التي أسسها الكنعانيون في الألفية الثالثة قبل الميلاد، ويشكل جزءا رئيسيا من التل القديم الذي كان جزءا من غزة، وتنتشر فيه السلالم والأدراج التي أخذ اسمه منها.

ويتميز الحي بالآثار التاريخية، لكنها تتعرض لسلسلة ممنهجة من الاستهداف الإسرائيلي يمحو بها معالمها التراثية.