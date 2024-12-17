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سياسة|صراع|فلسطين

بالصور.. أحرقوهم أحياء في مجزرة حي الدرج

A person reacts following an Israeli strike on a school sheltering displaced people, amid the Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip December 15, 2024. in this screengrab taken from a video. Reuters TV/via REUTERS
هنا غزة حيث المجازر لا تتوقف (رويترز)
17/12/2024

في ظل استمرار المجازر في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشهد القطاع في مناطق منه سلسلة من المجازر المروعة في اليومين الأخيرين.

وكان آخرها فجر اليوم الثلاثاء وسط مدينة غزة، حيث استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في حي الدرج وأسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

ووصلت جثامين الشهداء إلى مستشفى المعمداني، وقد تحولت إلى أشلاء متفحمة نتيجة القصف العنيف.

وعملت فرق الدفاع المدني بجهد كبير للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، بعد أن تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت بسبب القصف.

وهذه ليست المجزرة الأولى في الحي، حيث قصف الاحتلال في 10 أغسطس/آب الماضي مدرسة التابعين، التي كانت تؤوي آلاف النازحين، مما تسبب بمذبحة راح ضحيتها ما لا يقل عن 100 شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء.

وكان الحي إحدى أقدم مدن العالم التي أسسها الكنعانيون في الألفية الثالثة قبل الميلاد، ويشكل جزءا رئيسيا من التل القديم الذي كان جزءا من غزة، وتنتشر فيه السلالم والأدراج التي أخذ اسمه منها.

ويتميز الحي بالآثار التاريخية، لكنها تتعرض لسلسلة ممنهجة من الاستهداف الإسرائيلي يمحو بها معالمها التراثية.

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GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 17: Smoke and flames rise from the house belonging to the al-Tabatibi family near the Palestine Square as the resident and officials respond to the fire with limited means following an Israeli attack in Gaza City, Gaza on December 17, 2024. ( Hamza Z. H. Qraiqea - Anadolu Agency )
في ساعات الفجر الأولى جاءتهم القذائف وهم نيام في حي الدرج أحد أقدم أحياء قطاع غزة (الأناضول)
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GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 17: Smoke and flames rise from the house belonging to the al-Tabatibi family near the Palestine Square as the resident and officials respond to the fire with limited means following an Israeli attack in Gaza City, Gaza on December 17, 2024. ( Hamza Z. H. Qraiqea - Anadolu Agency )
هذه أحدث المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال منذ بدء عدوانها على قطاع غزة (الأناضول)
GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 17: Civil defense teams and residents carry out search and rescue operation following an Israeli attack on house belonging to the al-Tabatibi family near the Palestine Square, in Gaza City, Gaza on December 17, 2024. ( Hamza Z. H. Qraiqea - Anadolu Agency )
لا يكاد يمر يوم من دون ارتكاب مجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع (الأناضول)
GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 17: Civil defense teams and residents carry out search and rescue operation following an Israeli attack on house belonging to the al-Tabatibi family near the Palestine Square, in Gaza City, Gaza on December 17, 2024. ( Hamza Z. H. Qraiqea - Anadolu Agency )
أغارت طائرات الاحتلال الحربية على حي الدرج الأثري أحد أقدم مدن العالم مرات عدة (الأناضول)
A Palestinian boy inspects the damage at the site of an Israeli airstrike on a building in Gaza City's Daraj neighbourhood on December 17, 2024, amid the ongoing war between Israel and Hamas militants. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
عمليات البحث والإنقاذ استمرت حتي ساعات النهار (الفرنسية)
A Palestinian man inspects the damage at the site of an Israeli airstrike on a building in Gaza City's Daraj neighbourhood on December 17, 2024, amid the ongoing war between Israel and Hamas militants. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
فرق الدفاع المدني تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض بعد أن تمكنت من السيطرة على الحرائق (الفرنسية)
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Palestinians mourn as they stand over shrouded bodies at Al-Ahli Arab hospital, also known as the Baptist hospital, in Gaza City on December 17, 2024, as the war between Israel and Hamas militants continues. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
القطاع يشهد سلسلة من المجازر المروعة، لا يستثني الاحتلال الإسرائيلي منها بشرا ولا حجرا (الفرنسية)