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عودة المدارس.. سوريا تستيقظ على فجر جديد

طلاب أمام كلية الحقوق جامعة دمشق_الجزيرة نت_
بنفس جديد وأمل يتجدد عاد طلاب كلية الحقوق في جامعة دمشق _الجزيرة نت_ (الجزيرة)
16/12/2024-|آخر تحديث: 16/12/202403:39 م (بتوقيت مكة المكرمة)

بعد عقود من الظلم والاضطهاد، استيقظ الطلاب على فجر جديد في سوريا، حيث عادوا إلى مدارسهم وجامعاتهم بروح مفعمة بالتفاؤل والتطلع إلى مستقبل أفضل.

وتشهد البلاد تحولا جذريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث أزاح الشعب بثورته واحدة من أكثر الحقب المظلمة في تاريخ سوريا.

وفي شوارع المدن السورية، يمكن رؤية الابتسامات على وجوه الطلاب وهم يتوجهون إلى مدارسهم وجامعاتهم، فهذا التحول لم يكن سهلا، لكنه كان ضروريا لتحقيق العدالة والقضاء على الفساد الذي استشرى في البلاد لعقود.

ومع بداية هذا العصر الجديد وعودة الحياة إلى طبيعتها، يأمل السوريون في بناء مستقبل أفضل لأبنائهم، يسود فيه قيم العدالة والمساواة، وتختفي مظاهر التفرقة والفساد مع الزمن الجديد، زمن الحرية والكرامة بحسب وصفهم.

Students gather at a school in the early morning following an announcement of the reopening of schools by the authorities, after the ousting of Syria’s Bashar al-Assad, in Damascus, Syria December 15, 2024. REUTERS/Ammar Awad
الصباح الباكر بعد سقوط النظام وإعادة فتح المدارس كان مختلفا في سوريا (رويترز)
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Students walk at a school in the early morning following an announcement of the reopening of schools by the authorities, after fighters of the ruling Syrian body ousted Syria's Bashar al-Assad, in Damascus, Syria December 15, 2024. REUTERS/Ammar Awad
بحقائب صغيرة تحمل أحلاما كبيرة.. هكذا عاد الطلاب في سوريا (رويترز)
بعد سنوات من القمع والظلم، أشرقت شمس الحرية عليهم (رويترز)
A person prepares to hoist the adopted flag by the new Syrian rulers at a school in the early morning following an announcement of the reopening of schools by the authorities, after the ousting of Syria’s Bashar al-Assad, in Damascus, Syria December 15, 2024. REUTERS/Ammar Awad
وعادوا إلى مدارسهم وجامعاتهم بروح مفعمة بالأمل (رويترز)
Students sit in a classroom at a school in the early morning following an announcement of the reopening of schools by the authorities, after the ousting of Syria’s Bashar al-Assad, in Damascus, Syria December 15, 2024. REUTERS/Ammar Awad
كانت الطموحات تتجدد في قلوب الشباب، متطلعين إلى بناء وطن أفضل (رويترز)
يتطلعون إلى مستقبل مشرق تسوده العدالة والمساواة (الجزيرة)
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Syrian students walk around the campus of the Damascus University in the Syrian capital on December 15, 2024. - Islamist-led rebels took Damascus in a lightning offensive on December 8, ousting president Bashar al-Assad and ending five decades of Baath rule in Syria. (Photo by ETIENNE TORBEY / AFP)
الجميع كان يؤمن بأن التعليم هو المفتاح لتحقيق التغيير (الفرنسية)
Syrian students attend class at the Damascus University in the Syrian capital on December 15, 2024. - Islamist-led rebels took Damascus in a lightning offensive on December 8, ousting president Bashar al-Assad and ending five decades of Baath rule in Syria. (Photo by ETIENNE TORBEY / AFP)
طلاب سوريا يحلمون بمستقبل تسوده العدالة والتنمية (الفرنسية)
Students gather at a school in the early morning following an announcement of the reopening of schools by the authorities, after fighters of the ruling Syrian body ousted Syria's Bashar al-Assad, in Damascus, Syria December 15, 2024. REUTERS/Ammar Awad
تكاتفوا وتعاهدوا على نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق أحلامهم وبناء سوريا حرة (رويترز)
Students stand on the toppled statue of late president Hafez al-Assad during a rally near the campus of the Damascus University in the Syrian capital on December 15, 2024. - Islamist-led rebels took Damascus in a lightning offensive on December 8, ousting president Bashar al-Assad and ending five decades of Baath rule in Syria. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP)
احتفلوا في يومهم الأول بإسقاط صور وتماثيل رموز سلطة النظام السابق في ساحة الحرم الجامعي (الفرنسية)