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عدسات المصورين تكشف حجم الدمار الذي خلفه النظام في سوريا

A man waves a Syrian opposition flag at the Citadel of Aleppo in northern Syria on December 11, 2024. - Islamist-led rebels took the Syrian capital Damascus in a lightning offensive on December 8, ousting president Bashar al-Assad and ending five decades of Baath rule in the country. (Photo by OZAN KOSE / AFP)
قلعة حلب إحدى أقدم وأكبر القلاع في العالم (الفرنسية)
15/12/2024

بعد سنوات من الثورة والحرب التي عصفت بسوريا، دخلت عدسات الإعلام إلى المدن السورية لتكشف حجم الدمار الذي خلفه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتظهر الصور التي التقطها المصورون، مشاهد مروعة لمدن تحولت إلى أنقاض، وأحياء سكنية دمرت بالكامل، مما يعكس حجم المعاناة التي عاشها الشعب السوري خلال السنوات الماضية.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في عام 2011، فرض النظام السوري قيودا صارمة على دخول الإعلام إلى البلاد، مما جعل من الصعب على العالم الخارجي معرفة حقيقة ما يجري على الأرض.

ولكن بعد هروب الأسد وسقوط النظام السوري، فتحت الأبواب أمام الصحفيين والمصورين لدخول سوريا وتوثيق الواقع المرير.

وفي حلب، المدينة التي كانت تعتبر العاصمة الاقتصادية لسوريا، تظهر الصور حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمباني السكنية،

والشوارع التي كانت تعج بالحياة أصبحت الآن مهجورة، ومباني كانت شاهدة على تاريخ المدينة تحولت إلى ركام.

وفي مدينة حمص، التي شهدت بعضا من أعنف المعارك، والغوطة الشرقية في ريف دمشق المدن التي تعرضت للإبادة، تبدو الأحياء السكنية على الأرض، حيث لا يوجد مبنى واحد لم يتعرض للدمار.

التقارير الإعلامية تشير إلى أن إعادة إعمار سوريا سيحتاج إلى جهود دولية ضخمة، حيث تقدر تكلفة إعادة البناء بمليارات الدولارات.

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ولكن الأهم من ذلك هو إعادة بناء الثقة بين مكونات الشعب السوري، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية لضمان عدم تكرار ما حدث.

This aerial view shows destroyed buildings in the city of Harasta in Eastern Ghouta on the outskirts of Damascus on December 14, 2024. - Islamist-led rebels took Damascus in a lightning offensive on December 8, ousting president Bashar al-Assad and ending five decades of Baath rule in Syria. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP)
مدينة حرستا في الغوطة الشرقية على مشارف دمشق عمل النظام السوري على محاصرتها وتدميرها كاملة (الفرنسية)
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This aerial view shows destroyed buildings in the town of Jobar in Eastern Ghouta on the outskirts of Damascus on December 14, 2024. - Islamist-led rebels took Damascus in a lightning offensive on December 8, ousting president Bashar al-Assad and ending five decades of Baath rule in Syria. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)
بلدة جوبر أحد الأحياء الأولى التي احتضنت مظاهرات الريف الدمشقي، فصعد النظام قصفه الجوي والمدفعي (الفرنسية)
This aerial photo shows Syrians gathering near a destroyed building in the central city of Homs as they celebrate the fall of Bashar al-Assad's iron-fisted rule earlier this week, on December 13, 2024. - Thousands of jubilant Syrians also gathered outside a landmark mosque in the capital Damascus to celebrate during the first Friday prayers since Assad's ouster on December 8. (Photo by AAREF WATAD / AFP)
حمص عاصمة الثورة السورية تعرّضت بشكل شبه يومي لقصف أدى إلى دمار واسع فيها (الفرنسية)
This aerial view shows destroyed buildings in Maaret al-Numan, in the northwestern Syrian Idlib province, on December 14, 2024. - Islamist-led rebels took Damascus in a lightning offensive on December 8, sending president Bashar al-Assad fleeing and ending five decades of Baath rule in Syria. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
معرة النعمان، في محافظة إدلب سيطر عليها النظام بعد تدميرها بدعم من المقاتلات الروسية (الفرنسية)
An aerial picture shows a view the destruction at the Yarmouk camp for Palestinian refugees and its cemetery, in the south of Damascus on December 14, 2024. - Islamist-led rebels took Damascus in a lightning offensive on December 8, ousting president Bashar al-Assad and ending five decades of Baath rule in Syria. (Photo by Aris MESSINIS / AFP)
مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين لم تختلف مأساتهم عن ما لاقوه على يد الاحتلال الإسرائيلي (الفرنسية)
Syrians walk past damaged buildings in the city of Douma in Eastern Ghouta on the outskirts of Damascus on December 14, 2024. - Islamist-led rebels took Damascus in a lightning offensive on December 8, ousting president Bashar al-Assad and ending five decades of Baath rule in Syria. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)
دوما مدينة سورية تعد عروس الغوطة الشرقية ظلت عرضة للقصف المستمر وللحصار الخانق الذي فرضه عليها النظام السوري (الفرنسية)
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An aerial view shows a bridge, destroyed in an Israeli airstrike, in the town of in Qusayr in Syria's central Homs province on December 14, 2024. - Islamist-led rebels took Damascus in a lightning offensive on December 8, ousting president Bashar al-Assad and ending five decades of Baath rule in Syria. (Photo by AAREF WATAD / AFP)
بلدة القصير بمحافظة حمص كانت محطة مفصلة في الثورة السورية (الفرنسية)
This aerial view shows destroyed buildings in the vicinity of the Citadel of Aleppo in northern Syria on December 11, 2024. - Islamist-led rebels took the Syrian capital Damascus in a lightning offensive on December 8, ousting president Bashar al-Assad and ending five decades of Baath rule in the country. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
في محيط قلعة حلب المدرجة على لائحة يونسكو للتراث العالمي (الفرنسية)
A man walks past the rubble of a damaged building at the Citadel of Aleppo in northern Syria on December 11, 2024. - Islamist-led rebels took the Syrian capital Damascus in a lightning offensive on December 8, ousting president Bashar al-Assad and ending five decades of Baath rule in the country. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
هكذا بدا المشهد في شوارع حلب الشهباء إحدى أقدم المدن المأهولة في التاريخ (الفرنسية)