تعرف على أبرز المعالم السياحية في إسطنبول

في مدينة إسطنبول، تعيش تجربة حية تجمع بين الأصالة والتطور، وتقدم لزوارها مزيجا من الجمال الطبيعي والتاريخي والثقافي، الذي يستقطب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم.

تعد مدينة التلال السبع، العاصمة الاقتصادية والسياحية والثقافية في تركيا، ومن أهم المدن بحكم موقعها الجغرافي المركزي المتميز.

وتشتهر إسطنبول بجمال طبيعتها، حيث تتداخل المياه الزرقاء لمضيق البوسفور مع المساحات الخضراء والحدائق العامة.

وتتناغم فيها ناطحات السحاب مع الأسواق القديمة، وتزدهر الفنون المعاصرة بجانب المعالم التاريخية.

كما أن المدينة تزخر بالمطاعم العالمية والمقاهي العصرية، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الطعام والتسوق.

وتتميز إسطنبول بنظام مواصلات متطور يشمل المترو والترام والحافلات العامة والعبارات البحرية، مما يسهل التنقل في المدينة والوصول إلى جميع معالمها السياحية بسهولة.