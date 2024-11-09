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سياسة|لبنان

الجزيرة نت ترصد بالصور دمار الضاحية الجنوبية بعد غارات عنيفة

دمار هائل وانهيار كامل للمباني في منطقة الرويس قرب مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية
دمار هائل وانهيار كامل لمباني بمنطقة الرويس في الضاحية الجنوبية (الجزيرة)
نجية دهشة
9/11/2024

بيروت– بعد ليلة عنيفة من الغارات الإسرائيلية التي هزت الضاحية الجنوبية لبيروت، رصدت الجزيرة نت حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة، والذي يأتي ضمن تصعيد إسرائيلي جديد يتزامن مع فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، الذي تعهد أمام الجالية العربية خلال حملته الانتخابية بوقف الحرب على لبنان.

وترصد مراسلة الجزيرة نت، بالصور، مشاهد صادمة، فالدخان لا يزال يتصاعد من بين أنقاض المباني المدمرة، والسيارات المتفحمة تقف كشاهدة صامتة على شدة الانفجارات التي سُمعت أصداؤها في مختلف مناطق بيروت وجبل لبنان ليلا.

في حي الليلكي، كانت العائلات تقف في صمت مثقل، تتفقد بقايا منازلها وسط الركام والحطام الذي غطى الشوارع.

ومع التقدم إلى حي الرويسة، بدت آثار الغارات أكثر وضوحا، حيث امتلأت الشوارع بالحجارة والزجاج المتناثر، مما جعل التنقل فيها تحديا.

أثناء الجولة، التقت الجزيرة نت أحد السكان، وهو يحاول إزالة الأنقاض من أمام محله، في محاولة لاستعادة ما تبقى له من أغراض وسط هذا الدمار. وكانت نظراته تعكس الحيرة والألم، لكنه لم يفقد الأمل في إعادة بناء ما تهدم.

أما في حي الأميركان، فكانت الأضرار كارثية، بين مبانٍ سكنية انهارت بالكامل تحت وطأة القصف، وأخرى تضررت جزئيا. ورغم حجم الخراب هناك، توافد السكان منذ ساعات الصباح الأولى لتفقد ما تبقى لهم من منازل ومحال تجارية وسيارات.

يُذكر أن الحرب الإسرائيلية على لبنان بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعدما أعلن حزب الله فتح جبهة الجنوب تضامنا مع غزة التي تتعرض لأعنف عدوان مستمر منذ عام، وأطلق الحزب على تدخله عنوان "حرب الإسناد".

وزاد التصعيد على الجبهة اللبنانية تدريجيا وصولا إلى ما يشبه الحرب المفتوحة برا وجوا، مرورا بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات اغتيال كبرى لقادة من حركة حماس وحزب الله، بلغت ذروتها باغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، ومنذ ذلك الحين باتت الضاحية الجنوبية هدفا شبه دائم ويومي لإسرائيل.

تضرر عدد من المباني وتحطم النوافذ جراء القصف الإسرائيلي في منطقة الليلكي
تضرر عدد من المباني وتحطم النوافذ جراء القصف الإسرائيلي في منطقة الليلكي (الجزيرة)
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توافد سكان منطقة الليلكي منذ ساعات الصباح الأولى لتفقد ممتلكاتهم
ملامح الدمار في إحدى مناطق الضاحية المستهدفة بالقصف (الجزيرة)
انهيار المباني وتراكم الأنقاض يعكس مشهدا مأساويا في حي الليلكي بالضاحية الجنوبية
انهيار المباني وتراكم الأنقاض يعكس مشهدا مأساويا في حي الليلكي (الجزيرة)
حجم الدمار الكبير في منطقة الرويس قرب مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حجم الدمار الكبير في منطقة الرويس قرب مجمع سيد الشهداء (الجزيرة)
دمار هائل وانهيار كامل للمباني في منطقة الرويس قرب مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية
انهيار كامل لبعض المباني في منطقة الرويس قرب مجمع سيد الشهداء (الجزيرة)
محاولة عناصر الإطفاء إخماد النيران في بعض المباني التي ما زالت مشتعلة في حي الأمريكان بالضاحية الجنوبية
ملامح الخراب في حي الأميركان بالضاحية الجنوبية (الجزيرة)
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أضرار كبيرة لحقت بالمباني السكنية في منطقة الليلكي
توافد سكان منطقة الليلكي منذ ساعات الصباح الأولى لتفقد ممتلكاتهم (الجزيرة)
محاولة عناصر الإطفاء إخماد النيران في بعض المباني التي ما زالت مشتعلة في حي الأمريكان بالضاحية الجنوبية
أحد أصحاب المحلات التجارية يحاول إزالة الركام من أمام محله بمنطقة الرويس بالقرب من مجمع سيد الشهداء (الجزيرة)
دمار هائل وانهيار كامل للمباني في منطقة الرويس قرب مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية
عناصر الإطفاء يحاولون إخماد النيران في بعض المباني التي لا تزال مشتعلة في حي الأميركان بالضاحية الجنوبية (الجزيرة)
حجم الدمار الكبير في منطقة الرويس قرب مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حجم الدمار الكبير في منطقة الرويس قرب مجمع سيد الشهداء (الجزيرة)