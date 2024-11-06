بالصور

سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بالصور: تفاعل أنصار ترامب وهاريس بين الفرحة والخيبة

(COMBO) This combination of pictures created on November 05, 2024 shows US Vice President and Democratic presidential candidate Kamala Harris in Aston, Pennsylvania, on October 23, 2024 and US President Donald Trump in Tucson, Arizona on October 19, 2020. - (Photo by CHARLY TRIBALLEAU and MANDEL NGAN / AFP)
فرحة أنصار ترامب وخيبة أنصار هاريس (الفرنسية)
6/11/2024

خرج المرشح الأميركي دونالد ترامب معلنا أمام مناصريه فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث اشتعلت الساحات بالفرح والاحتفالات، في حين ظهرت ملامح الحزن على وجوه أنصار المرشحة كامالا هاريس، وانتهى مع إعلان ترامب الفوز حلم الرئيسة الأولى للبيت الأبيض.

وبدأ مؤيدو ترامب الاحتفال، خاصة بعد حسمه النتيجة في ولايتين متأرجحتين، بالمقابل شهد تجمع مؤيدي هاريس لحظات من الصمت والإحباط، في ساحة جامعة هوارد، حيث غادروا المكان وقد بدت عليهم مشاعر الحزن وعدم التصديق.

Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump gestures while accompanied by his wife Melania at his rally, at the Palm Beach County Convention Center in West Palm Beach, Florida, U.S., November 6, 2024. REUTERS/Brian Snyder
فاز المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية ليصبح الرئيس الـ47 (رويترز)
إعلان
Supporters of Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump celebrate after the Fox Network called the election in his favor at the site of his rally, at the Palm Beach County Convention Center in West Palm Beach, Florida, U.S., November 6, 2024. REUTERS/Brian Snyder TPX IMAGES OF THE DAY
خرج ترامب أمام مناصريه ليعلن "حققت فوزا تاريخيا" (رويترز)
Supporters of Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump embrace following early results from the 2024 U.S. presidential election in Palm Beach County Convention Center, in West Palm Beach, Florida, U.S., November 6, 2024. REUTERS/Carlos Barria
وأضاف أمام حشد من أنصاره "الرب أنقذني لينقذ البلاد" (رويترز)
A supporter of Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump reacts after his speech following early results from the 2024 U.S. presidential election in Palm Beach County Convention Center, in West Palm Beach, Florida, U.S., November 6, 2024. REUTERS/Carlos Barria
تفاعل مؤيدو ترامب مع الخبر وبدأت الاحتفالات تعم الساحات (رويترز)
A supporter of Republican presidential nominee former U.S. President Donald Trump reacts to election results as he attends the New York Young Republican Club watch party during the 2024 U.S. presidential election, in Manhattan, New York City, U.S., November 6, 2024. REUTERS/Andrew Kelly
تطرق ترامب إلى تعهداته بعد انتخابه وقال "سأجعل أميركا عظيمة مجددا" (رويترز)
Jennifer Petito embraces a person after Republican presidential nominee and former U.S. President Donald speech at his rally, at the Palm Beach County Convention Center in West Palm Beach, Florida, U.S., November 6, 2024. REUTERS/Callaghan O'hare
ظهرت دموع الفرح بين المناصرين لترامب بعد ساعات من انتظار النتيجة (رويترز)
إعلان
Supporters react to election results during an election night event for US Vice President and Democratic presidential candidate Kamala Harris at Howard University in Washington, DC, on November 5, 2024. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
بالمقابل كانت دموع الحزن تملأ عيون المناصرين لهاريس (الفرنسية)
A woman holds her head as supporters of US Vice President and Democratic presidential candidate Kamala Harris attend an election night event at Howard University in Washington, DC, on November 5, 2024. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
الخيبة عمت بين صفوف الجماهير المؤيدة لهاريس بعد النتائج (الفرنسية)
Attendees look on as they hold American flags at the event held by U.S. Democratic presidential nominee Kamala Harris during Election Night, at Howard University, in Washington, U.S., November 5, 2024. REUTERS/Mike Blake
المرشحة الديمقراطية للرئاسة لن تلقي حتى كلمة أمام مناصريها في ساحة جامعة هاوارد (رويترز)
A supporter wears a T-shirt with the image of Democratic presidential nominee U.S. Vice President Kamala Harris during a campaign rally in Charlotte, North Carolina, U.S., November 2, 2024. REUTERS/Kevin Lamarque
المفاجأة وعدم التصديق خيما على تجمع مؤيدي هاريس (رويترز)
A US flag hangs from a fence after supporters left at an election night event for US Vice President and Democratic presidential candidate Kamala Harris at Howard University in Washington, DC, on November 6, 2024. - Kamala Harris will not address her supporters on election night, her campaign said November 6, after Donald Trump pushed closer to victory in the tense US presidential vote. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
غادروا ساحة جامعة هاوارد بواشنطن فور رجوح كفة النتائج لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب (الفرنسية)