بالصور: تفاعل أنصار ترامب وهاريس بين الفرحة والخيبة

خرج المرشح الأميركي دونالد ترامب معلنا أمام مناصريه فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث اشتعلت الساحات بالفرح والاحتفالات، في حين ظهرت ملامح الحزن على وجوه أنصار المرشحة كامالا هاريس، وانتهى مع إعلان ترامب الفوز حلم الرئيسة الأولى للبيت الأبيض.

وبدأ مؤيدو ترامب الاحتفال، خاصة بعد حسمه النتيجة في ولايتين متأرجحتين، بالمقابل شهد تجمع مؤيدي هاريس لحظات من الصمت والإحباط، في ساحة جامعة هوارد، حيث غادروا المكان وقد بدت عليهم مشاعر الحزن وعدم التصديق.