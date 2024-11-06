بالصور: إقالة غالانت تشعل الخلافات بإسرائيل

أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلا عنه، ردود فعل داخلية، غلبت عليها الانتقادات الشديدة، وخرج الإسرائيليون إلى الشوارع محتجين ورافضين للقرار بعد وقت قصير من الإعلان عن إقالته، وأغلق المحتجون محور أيالون في تل أبيب الكبرى.

وفي وقت رحب فيه الائتلاف الحاكم بالقرار، وهنأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نتنياهو، شنت المعارضة هجمة شرسة عليه ودعت الجمهور للنزول إلى الشوارع.

يعدّ غالانت أحد أكبر الداعمين للاستيطان في الضفة الغربية، والقائلين بضرورة التوغل الإسرائيلي في قطاع غزة، ويواجه اتهامات بانتهاك القانون الدولي الإنساني في حرب إسرائيل على غزة في 2009/2008.