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سياسة|إسرائيل

بالصور: إقالة غالانت تشعل الخلافات بإسرائيل

A person holds an Israeli flag as people demonstrate after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sacked his defense minister, Yoav Gallant, citing lack of trust, in Tel Aviv, Israel November 5, 2024. REUTERS/Ammar Awad TPX IMAGES OF THE DAY
إقالة نتنياهو غالانت أغضبت الإسرائيليين (رويترز)
6/11/2024

أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلا عنه، ردود فعل داخلية، غلبت عليها الانتقادات الشديدة، وخرج الإسرائيليون إلى الشوارع محتجين ورافضين للقرار بعد وقت قصير من الإعلان عن إقالته، وأغلق المحتجون محور أيالون في تل أبيب الكبرى.

وفي وقت رحب فيه الائتلاف الحاكم بالقرار، وهنأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نتنياهو، شنت المعارضة هجمة شرسة عليه ودعت الجمهور للنزول إلى الشوارع.

يعدّ غالانت أحد أكبر الداعمين للاستيطان في الضفة الغربية، والقائلين بضرورة التوغل الإسرائيلي في قطاع غزة، ويواجه اتهامات بانتهاك القانون الدولي الإنساني في حرب إسرائيل على غزة في 2009/2008.

Israelis demonstrate after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sacked his defense minister, Yoav Gallant, citing lack of trust, in Tel Aviv, Israel November 5, 2024. REUTERS/Ammar Awad TPX IMAGES OF THE DAY
بعد وقت قصير من إعلان نتنياهو إقالة وزير الدفاع خرج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب للاحتجاج على القرار (رويترز)
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Israelis demonstrate outside Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's Jerusalem residence after he sacked his defense minister, Yoav Gallant, citing lack of trust, in Jerusalem November 5, 2024. REUTERS/Ronen Zvulun TPX IMAGES OF THE DAY
نتنياهو قال إنه لا يثق في إدارته للعمليات العسكرية لكن صوت الشارع كان مناقضا له (رويترز)
Israelis demonstrate after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sacked his defense minister, Yoav Gallant, citing lack of trust, in Tel Aviv, Israel November 5, 2024. REUTERS/Ammar Awad
هتف المحتجون بشعارات مناهضة للحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (رويترز)
Einav Zangauker, mother of hostage Matan Zangauker, and his sister Natalie Zangauker attend a protest after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sacked his defense minister, Yoav Gallant, citing lack of trust, in Tel Aviv, Israel November 6, 2024. REUTERS/Thomas Peter
وصف رئيس المعارضة يائير لابيد الإقالة بأنها "عمل جنوني" (رويترز)
A demonstrator sits during a protest held by Israelis after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sacked his defense minister, Yoav Gallant, citing lack of trust, and against the PM's government, in Nahariya, Israel November 5, 2024. REUTERS/Violeta Santos Moura
الخلافات بين نتنياهو وغالات وصلت إلى الشارع الإسرائيلي وباتت واضحة عند عزله (رويترز)
Police officers extinguish a fire as Israelis demonstrate after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sacked his defense minister, Yoav Gallant, citing lack of trust, in Tel Aviv, Israel November 5, 2024. REUTERS/Thomas Peter
جر القرار عاصفة سياسية إلى إسرائيل (رويترز)
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Police remove a protester as Israelis demonstrate outside Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's Jerusalem residence after he sacked his defense minister, Yoav Gallant, citing lack of trust, in Jerusalem November 5, 2024. REUTERS/Ronen Zvulun
اتهمت المعارضة نتنياهو بتغليب المصالح السياسية على أمن إسرائيل (رويترز)
Police detain a protester as Israelis demonstrate outside Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's Jerusalem residence after he sacked his defense minister, Yoav Gallant, citing lack of trust, in Jerusalem November 5, 2024. REUTERS/Ronen Zvulun
قمعت الشرطة الجماهير الغاضبة (رويترز)
Police detain a protester during a demonstration after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sacked his defense minister, Yoav Gallant, citing lack of trust, in Tel Aviv, Israel November 6, 2024. REUTERS/Thomas Peter
اعتقال المتظاهرين بعد اقتحامهم حواجز حول منزل عائلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس (رويترز)
Former Israeli Defense Minister Yoav Gallant salutes as a sign of respect to Israel's security forces at the end of a press conference and after he was sacked by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu who cited a lack of trust, at the Ministry of Defense in Tel Aviv, Israel November 5, 2024. REUTERS/Nir Elias TPX IMAGES OF THE DAY
علّق غالانت على قرار إقالته من منصبه قائلا إن "أمن إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياتي" (رويترز)