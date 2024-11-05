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سياسة|فلسطين

جرافات الاحتلال تدمر 8 منازل فلسطينية بالقدس

11 فلسطين-القدس-هدم منزل عائلة الرويضي في حي البستان - خاص بالجزيرة نت - 4 نوفمبر 2024
انتقال الاحتلال من هدم المنازل فرادى إلى الهدم الجماعي يقلق المقدسيين (الجزيرة)
5/11/2024

القدس المحتلة- نفذت قوات وبلدية الاحتلال في القدس، اليوم الثلاثاء، عمليات هدم واسعة لمنازل فلسطينية بحي البستان في بلدة سلوان إلى الجنوب من المسجد الأقصى. واستبقت ذلك بتعزيزات عسكرية وإغلاق البلدة والشوارع المؤدية إليها.

ومن بين المباني المهدومة 5 مساكن لعائلة الرويضي، ومنزل لمقدسي من عائلة القراعين، ومنزل للناشط المحلي فخري أبو دياب، وآخر لمواطن من عائلة عايد.

ويبلغ عدد المنازل المخطرة بالهدم في حي البستان 116 منزلا، يسكنها 1550 مقدسيا سيصبحون بلا مأوى في حال استمرت وتيرة الهدم الجماعية، وفق فخري أبو دياب.

- فلسطين-القدس-تعززيات وأغلاقات خلال هدم منازل فلسطينية بحي البستان - خاص بالجزيرة نت - 4 نوفمبر 2024
تعزيزات عسكرية استبقت عملية الهدم وتزامنت معها (الجزيرة)
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- فلسطين-القدس-ما تبقى من منزل عائلة أبو ذياب سعيد عايد - حي البستان - خاص بالجزيرة نت - 4 نوفمبر 2024
ما تبقى من منزل فخري أبو دياب بحي البستان (الجزيرة)
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- فلسطين-القدس-هدم منازل عائلة الرويضي في حي البستان - خاص بالجزيرة نت - 4 نوفمبر 2024 -
هدم 5 منازل متقاربة لعائلة الرويضي (الجزيرة)
فلسطين-القدس-هدم منزل عائلة الرويضي في حي البستان - خاص بالجزيرة نت - 4 نوفمبر 2024
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فلسطين-القدس-هدم منزل عائلة علاء هشام سعيد عايد - حي البستان - خاص بالجزيرة نت - 4 نوفمبر 2024
هدم المنازل تصاعد في القدس بالتزامن مع الحرب على غزة (الجزيرة)
الاحتلال يهدم منازل فلسطينية بحي سلوان في القدس المتحدث: فخري أبو دياب صاحب منزل مهدوم المصدر: الجزيرة نت
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الاحتلال يهدم منازل فلسطينية بحي سلوان في القدس المتحدث: فخري أبو دياب صاحب منزل مهدوم المصدر: الجزيرة نت
العائلات أصحاب البيوت المهدومة تجد صعوبة في الحصول على مساكن بديلة بالقدس (الجزيرة)
الاحتلال يهدم منازل فلسطينية بحي سلوان في القدس المتحدث: فخري أبو دياب صاحب منزل مهدوم المصدر: الجزيرة نت
وفق الأمم المتحدة، شُرّد 417 فلسطينيا نتيجة هدم بيوتهم في القدس منذ مطلع العام الجاري (الجزيرة)