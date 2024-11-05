جرافات الاحتلال تدمر 8 منازل فلسطينية بالقدس

القدس المحتلة- نفذت قوات وبلدية الاحتلال في القدس، اليوم الثلاثاء، عمليات هدم واسعة لمنازل فلسطينية بحي البستان في بلدة سلوان إلى الجنوب من المسجد الأقصى. واستبقت ذلك بتعزيزات عسكرية وإغلاق البلدة والشوارع المؤدية إليها.

ومن بين المباني المهدومة 5 مساكن لعائلة الرويضي، ومنزل لمقدسي من عائلة القراعين، ومنزل للناشط المحلي فخري أبو دياب، وآخر لمواطن من عائلة عايد.

ويبلغ عدد المنازل المخطرة بالهدم في حي البستان 116 منزلا، يسكنها 1550 مقدسيا سيصبحون بلا مأوى في حال استمرت وتيرة الهدم الجماعية، وفق فخري أبو دياب.