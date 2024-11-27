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بالصور.. تعرف على المدرسة الأرغونية في القدس

تقع هذه المدرسة في الجزء الواقع بين باب القطانين وباب الحديد غربي المسجد الأقصى
المدرسة الأرغونية تقع في الجزء الكائن بين باب القطانين وباب الحديد غربي المسجد الأقصى (الجزيرة)
الجزيرة نت- خاص
27/11/2024

القدس المحتلة- تقع المدرسة الأرغونية بمدينة القدس بين بابي القطانين والحديد في الرواق الغربي للمسجد الأقصى، وتعود تسميتها إلى الأمير المملوكي أرغون الكاملي الذي أنشأها عام 1357 ميلادية، وتستخدم اليوم دارا للسكن.

تتكون المدرسة من طابقين، وبنيت جدرانها من الحجارة البيضاء والحمراء المعشقة مع نقوش حجرية أبرزها فوق المدخل الرئيسي مدون فيه اسم الباني وسنة البناء، وتقوم فوقه مجموعة من الأحجار المتداخلة المعشقة.

ويوجد داخل المدرسة ضريحان: ضريح مؤسسها الأمير أرغون (1328-1357)، وضريح الشريف حسين بن علي (1854- 1931) مطلق الثورة العربية الكبرى على الدولة العثمانية.

نقس حجري فوق المدخل يبين اسم الباني وسنة البناء، وتقوم فوقه مجموعة من الأحجار المتداخلة المعشقة
نقش حجري فوق المدخل يبين اسم الباني وسنة البناء وتقوم فوقه مجموعة من الأحجار المتداخلة المعشقة (الجزيرة)
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محراب مملوكي في القسم الداخلي من المدرسة الارغونية
محراب مملوكي في القسم الداخلي من المدرسة الأرغونية (الجزيرة)
كانت النجمة الثمانية تستخدم على نطاق واسع في الفترة الاسلامية إنطلاقاً من الفترة الأموية هو رمز أصلي من تراث بلاد الرافدين يمثل السماء ويعبر معها عن الملاحظات الفلكية الأولى للأصول المبكرة لعلم الفلك ( في سقف الغرفه )
نجمة ثمانية كانت تستخدم على نطاق واسع في الفترات الإسلامية (الجزيرة)
نافذة من الجبص والزجاج الملون رسم عليه علم المملكة الاردنية وعلم فلسطين ونقش عليه تاريخ تجديد النافذة
نافذة من الجص والزجاج الملون رسم عليها علما الأردن وفلسطين ونقش عليها تاريخ تجديد النافذة (الجزيرة)
مشهد للضريح الخشبي الذي كان يعلو الضريح الحالي المصنوع من الرخام
ضريح الشريف حسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى وإلى اليمين مقام خشبي لا استخدام له (الجزيرة)
ضريح الشريف حسين بن علي والنافذة المطله على الرواق الغربي لباحات المسجد الاقصى
ضريح الشريف حسين ونافذة مطلة على الرواق الغربي لباحات المسجد الأقصى (الجزيرة)
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ضريح الشريف حسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى والذي جدد تحت رعاية الملك حسين بن طلال عام 1986
ضريح الشريف حسين جدّد عام 1986 (الجزيرة)
الواجهة الداخلية الشمالية من المدرسة وبها باب مغلق خلفه مساكن لعائلات مقدسية حاليا
الواجهة الداخلية الشمالية من المدرسة وبها باب مغلق خلفه ضريح أرغون (الجزيرة)
مدخل ضريح الامير ارغون الكاملي
مدخل يؤدي إلى ضريح الأمير أرغون الكاملي لكن تصويره غير متاح حاليا (الجزيرة)
ضريح الأمر المملوكي أرغون الكاملي الجزيرة
صورة نادرة حصلت عليها الجزيرة نت لضريح الأمير المملوكي أرغون الكاملي (الجزيرة)
مشاهد للبيوت في وسط البلدة القديمة- القدس
مشهد للبيوت في وسط البلدة القديمة من القدس وأغلبها إما بناء عثماني أو مملوكي (الجزيرة)